Uşak'ın kupa maçı pazar günü

UŞAK, ()
TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğu garantileyip 2. Lig'e çıkmaya hak kazanan Utaş Uşakspor, 5 Mayıs Cumartesi günü oynanması planlanan son haftadaki Arsinspor maçını pazar gününe aldırdı. Futbol Federasyonu, Arsinspor cephesinden de onay alarak Uşak'ın değişiklikle ilgili talebini kabul etti. 1 Eylül Stadı'ndaki mücadele pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Kırmızı-siyahlılar, maçın ardından stadı tıklım tıklım dolduracak taraftarın önünde muhteşem bir törenle şampiyonluk kupasına kavuşacak.