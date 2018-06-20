Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Uruguay - Suudi Arabistan: 1-0

Rostov,() STAT: Rostov Arena  HAKEMLER: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore   URUGUAY: Muslera - Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Sanchez(Dk. 82 Nandez), Bentancur, Vecino(Dk. 59 Torreira), Rodriguez(Dk. 59 Laxalt), Luis Suarez, Edinson Cavani...

Uruguay - Suudi Arabistan: 1-0

Rostov,()

STAT: Rostov Arena 
HAKEMLER: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore  
URUGUAY: Muslera - Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Sanchez(Dk. 82 Nandez), Bentancur, Vecino(Dk. 59 Torreira), Rodriguez(Dk. 59 Laxalt), Luis Suarez, Edinson Cavani    
SUUDİ ARABİSTAN: Owais - Al Burayk, Hawsawi, Albulayhi, Al Shahrani, Al Jassim(Dk. 44 Al Mogawhi), Al Faraj, Babhir(Dk. 75 Kanno), Otayf, Al Dawsari, Al Muwallad (Dk. 78 Al Sahlawi)
GOLLER: Dk. 23 Luis Suarez (Uruguay) 
   
2018 Dünya Kupası A Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan'ı 23'üncü dakikada Luis Suarez'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Uruguay bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. Uruguay grupta son maçını aynı puanda olan ev sahibi Rusya ile yapacak. Suudi Arabistan ise, oynadığı 2 mücadelede gol atamadı ve puansız son sırada yer alıyor. Suudi Arabistan, grubun son maçında Mısır ile prestij mücadelesi verecek.   
15'inci dakikada Luis Suarez'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruş auta gitti.
23'üncü dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Suarez'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Uruguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
86'ncı dakikada Suudi Arabistan yarı sahasının ortalarında topla buluşan Cavani ceza sahası içerisinde girerken yaptı vuruş kaleci Owais'in kucağında kaldı.
Karşılaşma Uruguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325