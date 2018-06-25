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Uruguay - Rusya: 3-0

SAMARA,() STAT: Samara HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba URUGUAY: Muslera, Godin, Coates, Caceres, Nandez (Dk. 73 Rodriguez), Laxalt, Bentancur (Dk. 63 De Arrascaeta), Vecino, Torreira, Cavani (Dk. 90+3 Gomez), Suarez RUSYA:...

Uruguay - Rusya: 3-0

SAMARA,()

STAT: Samara
HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba
URUGUAY: Muslera, Godin, Coates, Caceres, Nandez (Dk. 73 Rodriguez), Laxalt, Bentancur (Dk. 63 De Arrascaeta), Vecino, Torreira, Cavani (Dk. 90+3 Gomez), Suarez
RUSYA: Akinfeev, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Smolnikov, Gazinsky (Dk. 46 Kuzyaev), Zobnin, Miranchuk (Dk. 60 Smolov), Samedov, Cheryshev (Dk. 38 Fernandes), Dzyuba
GOLLER: Dk. 9 Luis Suarez, Dk. 24 (KK) Cheryshev, Dk. 90 Cavani (Uruguay)
KIRMIZI KART: Dk. 36 Smolnikov (Rusya)
SARI KARTLAR: Bentancur (Uruguay) - Gazinski, Smolnikov (Rusya)

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu son hafta mücadelesinde Uruguay, Rusya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubu lider olarak tamamladı. Rusya ise 6 puanda kalarak grubu ikinci sırada noktaladı.

9'uncu dakikada Luis Suarez kaleyi karşıdan gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşu kalecinin soluna göndererek topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
23'üncü dakikada Torreira'nın kullandığı köşe vuruşunda Rusya savunmasından seken topla ceza sahası dışında buluşan Laxalt şutunu çekti, Cheryshev'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
36'ncı dakikada Rus oyuncu Smolnikov, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90'ıncı dakikada Uruguay'ın kullandığı köşe vuruşunda Godin'in kafa vuruşunu kaleci kurtardı, seken topu Cavani tamamladı: 3-0.
Karşılaşma Uruguay'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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