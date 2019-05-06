Urla'da trajikomik mağlubiyet

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e yükselebilmek için Play-Off oynayan Urla Belediyespor, Elazığ İl Özel İdare serisinde son maçı trajikomik bir şekilde kaybederek hayallerine veda etti. Urla, Antrenör Yasin Akıncı, Elazığ'la oynanması gereken iç saha maçında sahaya çıkmayınca hükmen 20-0 mağlup olup elendi. Ligde normal sezonu 30 haftada 19 galibiyetle 6'ncı tamamlayan İzmir temsilcisi, Play-Off çeyrek finalinde Akdeniz Üniversitesi'ni eleyerek Süper Lig yolunda yarı finalist oldu. Yarı finalde rakibi Elazığ İl Özel İdare'ye ilk 2 maçta mağlup olan Urla, evindeki maç öncesi ise kriz yaşadı. Urla Bld, 4 Mayıs Cumartesi günü oynanması gereken karşılaşma öncesi önce Antrenör Yasin Akıncı'yla yollarını ayırdığını, ardından Akıncı'nın son maça çıkacağını açıkladı.

12 Eylül Spor Salonu'nda cumartesi günü saat 14.00'te oynanması gereken maçta takımlar ve hakemler hazır olmasına rağmen Antrenör Yasin Akıncı sahaya çıkmadı. Urla ekibi, sahaya antrenörsüz çıktığı için hükmen 20-0 mağlup ilan edilerek sezonu buruk tamamlarken, Elazığ seride durumu 3-0'a getirip finalist oldu. Urla cephesinden trajikomik mağlubiyetin ardından peş peşe açıklamalar geldi. Genel Menajer Yalçın Erciyes, Antrenör Akıncı'nın maça çıkacağını belirtmesine rağmen daha sonra sözünü tutmadığını iddia etti. Akıncı ise geçen yıldan 5, bu sezondan 3.5 maaş alacağı olduğunu belirtip parasını isteyince hain ilan edildiğini, farkındalık yaratmak için maça çıkmadığını savundu.