Uralochka NTMK - VakıfBank:3

VakıfBank, grubu namağlup lider tamamlayarak play-off turuna yükseldi
İSTANBUL-
Salon: DIVS Uralochka Ekaterinburg
Hakemler: Roberto Boris (İtalya), Eldar Aliyev (Azerbaycan)
Uralochka NTMK: Kurilo, Babeshina, Irisova, Klimets, Parubets, Sharshakova (Karpol, Safonova, Bochkareva)
VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Rasic, Slöetjes, Zhu Ting, Kübra Akman Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Özgenur Yurtdagülen, Melis Durul, Kimberly, Cansu Çetin)
Setler: 19-25, 27-25, 20-25, 18-25
Süre: 107 dakika (25, 32, 25, 25)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında VakıfBank, deplasmanda Rusya'nın Uralochka-NTMK takımını 3-1 yendi. Grupta oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan VakıfBank, 5. maçlar sonunda lider olarak play-off turuna yükselmeyi garantilemişti.