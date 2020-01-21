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Ünlü futbolcuların kramponlarını, 2 metrekarelik dükkânında tamir ediyor

SPOR 21.01.2020, 09:45
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Ünlü futbolcuların kramponlarını, 2 metrekarelik dükkânında tamir ediyor
TRABZON'da 46 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 60 yaşındaki Ali Yıldız, 2 metrekarelik dükkânında Hami Mandıralı, Sergen Yalçın, Şota Arveladze, Onur Kıvrak, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır gibi eski ve yeni futbolcuların aralarında olduğu sporcuların kramponlarını tamir etti. Mesleğini sürdüren ve ünü dünyaya yayılan Yıldız'a yurt dışından da tamir için krampon gönderiliyor. İşini severek yaptığını belirten Yıldız, "Bana 'Krampon Profesörü, dükkânı büyütsen' diyorlar. 2 metrekarelik dükkânım bana 100 metrekare gibi geliyor" dedi.
Ortahisar ilçesi Tabakhane Köprüsü girişindeki tarihi binanın altında, kayanın oyulması ile yapılan 2 metrekarelik dükkânda, Ali Yıldız, 14 yaşında baba mesleği ayakkabı tamirciliğine başladı. Yıldız, çıraklık döneminin ardından kısa sürede kendi iş yerini açtı. 46 yıldır sürdürdüğü mesleğinde kentte 'Krampon Profesörü' diye tanınan Yıldız, özellikle spor ayakkabı ve krampon tamiri yapıyor. 'Krampon Hastanesi' adını verdiği tamirhanede Yıldız, 46 yılda Hami Mandıralı, Sergen Yalçın, Şota ve Arçil Arveladze kardeşler ile Burak Yılmaz, Onur Kıvrak, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır gibi eski ve yeni futbolcuların aralarında olduğu sporcuların kramponlarını tamir etti. Trabzonspor başta olmak üzere bölgedeki çeşitli liglerde mücadele eden futbol takımlarında top koşturan futbolcuların kramponlarını da tamir eden Yıldız'ın ünü dünyaya yayıldı. Yıldız, yurt dışından gönderilen kramponların tamirini de yapmaya başladı. Amatör ve pek çok profesyonel futbolcu, özellikle yeni nesil kramponlarını, Yıldız'a verip, küçük dükkanda yer alan özel kalıp makinesinde de genişlettiriyor.
"BANA 'KRAMPON PROFESÖRÜ' DİYORLAR"
İşini çok sevdiğini ve kendisine 'Krampon Profesörü' lakabının takıldığını anlatan Ali Yıldız, "1974'ten 1980 yılına kadar sürekli ayakkabı tamir ediyordum. Şimdi ise sadece krampon tamiri yapıyorum. Bana 'Krampon Profesörü' diyorlar. Önce sırasıyla 'Kral, Efsane ve Profesör' dediler. Daha sonra 'Ordinaryüs' dediler. Çoğu kişi ordinaryüsün ne olduğunu bilmiyor. 'Ayakkabı Profesörü olarak kalayım' dedim. Dükkânımın fotoğraflarını görenler, 'Profesör dükkanın çok küçük, büyütsen' diyorlar. Ama 2 metrekarelik dükkânım bana 100 metrekare gibi geliyor. Şehir dışından tamir için sürekli krampon geliyor" dedi.
"İŞİMİ DÖRT DÖRTLÜK VE TEMİZ YAPTIM"
İlkokulu bitirdikten sonra kendi dükkânını açtığını anlatan Yıldız, "İşimi dört dörtlük ve temiz yaparım. Onun için beni tercih ediyorlar. Sergen Yalçın'a bile krampon tamiri yaptım. Krampon tamiri yapmadığım sporcu yok. Trabzonspor'da 1980 yılından beri oynayan bütün futbolcuların kramponlarının tamirini yaptım. Kramponlar eskidiği zaman ayağa daha rahat olduğu için tamir ettiriyorlar" diye konuştu.
"MENAJER OLDUĞUMU DÜŞÜNÜP ARIYORLAR"
Yurt dışından kendisini arayan futbolcuların olduğunu da söyleyen Ali Yıldız, "Futbolcularla ve kulüp başkanlarıyla çekildiğim fotoğraflarımı sosyal medya hesabıma yüklüyorum. Sayfamı görenler beni başkan, yönetici ya da menajer zannediyor. Özellikle yurt dışından bu fotoğrafları görenler beni önemli biri ya da menajer olduğumu düşünerek arıyorlar. Bana 'Türkiye'de futbol oynamak istiyorum, işimi halledebilir misin?' diyorlar. Ben de dükkânımda fotoğraf çekilerek krampon tamircisi olduğumu gösteren fotoğraf yolluyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Dükkânın dış görüntüsü
- Dükkânın içinden görüntü
- Ali Yıldız krampon tamiri yaparken detay
- Tamiri biten kramponların müşteriye teslimi
- Ali Yıldız ile röportaj
- Genel detaylar
Haber - Kamera: Selçuk BAŞAR - Aleyna KESKİN / TRABZON, ()

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