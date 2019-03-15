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Üniversiteliler, Uluslararası Futbol Turnuvası'nda buluşacak

İSTANBUL / İstanbul'da bulunan üniversitelerin yurt dışından ülkemize gelen öğrencilerinin yer alacağı Uluslararası Futbol Turnuvası, 25 Mart tarihinde başlayacak. İstanbul Üniversitesi öncülüğünde organize edilen Uluslararası...

Üniversiteliler, Uluslararası Futbol Turnuvası'nda buluşacak

İSTANBUL /

İstanbul'da bulunan üniversitelerin yurt dışından ülkemize gelen öğrencilerinin yer alacağı Uluslararası Futbol Turnuvası, 25 Mart tarihinde başlayacak.
İstanbul Üniversitesi öncülüğünde organize edilen Uluslararası Futbol Turnuvası Açılış Programı ve Fikstür Çekilişi, 19 Mart tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde "Yedi Kıta Dostluk, Kültür ve Spor İçin Buluşuyor" sloganı ile gerçekleştirilecek.
Öğrenciler kendi üniversitelerinde oluşturacakları 12 kişilik bir takım ile üniversitelerini temsilen turnuvada yer alabilecekler. Turnuva başvurusu www.uniworldcup.org sayfası üzerinden alınacak.
Uluslararası Futbol Turnuvası, 25 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çırpıcı Spor Tesisleri'nde oynanacak açılış karşılaşması ile başlayacak. Turnuva İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu ve Avrupa yakasındaki Spor İstanbul Tesisleri'nde devam edecek.

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