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Üniversitelerde şampiyon Siirt oldu

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Üniversiteler Arası 1'inci Lig'e yükselme grup müsabakaları sonucunda Siirt Üniversitesi, kadın ve erkeklerde şampiyon oldu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler...

Üniversitelerde şampiyon Siirt oldu
ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Üniversiteler Arası 1'inci Lig'e yükselme grup müsabakaları sonucunda Siirt Üniversitesi, kadın ve erkeklerde şampiyon oldu.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası 1'inci Lig'e yükselme maçları Serik 100'üncü Yıl Spor Salonu'nda yapıldı. Kadınlarda 6, erkeklerde 5 üniversite takımı arasında lig usulü oynanan maçlar sonucunda kadınlarda Siirt Üniversitesi, Batman Üniversitesi'ni 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Erkeklerde de Siirt Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi'ni aynı skorla geçerek grubu şampiyon tamamladı. Kadınlar ve erkeklerde Batman Üniversitesi takımları ise gruplarını ikinci sırada tamamladı. Gruplarında ilk iki sırayı elde eden Siirt ve Batman üniversitelerinin kadın ve erkek takımları önümüzdeki yıl Üniversiteler Arası Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. 
Dereceye giren takımlara kupalarını Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Doğu Temsilcisi Prof. Dr. Faruk Yamaner ve Serik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mevlüt Özen verdi. Batı grubundaki müsabakaların ise sürdüğü belirtildi.

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