Üniversitelerarası Türkiye Satranç Şampiyonası başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()



ÜNİVERSİTELERARASI Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun destekleriyle Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Satranç Şampiyonası'na 115 üniversiteden 418 sporcu katıldı. Genel ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen şampiyonada sporcular dereceye girebilmek mücadele ediyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Birsen Uslu Özkaraca, şampiyonanın sorunsuz şekilde başladığını belirterek, organizasyonda takım yarışmalarının yapıldığını söyledi.

Bu seneki şampiyonada ferdi müsabakaların yapılmadığını, takımların yarıştığını anlatan Özkaraca, "Amacımız takım olunca daha fazla sporcu katılıyor. Bu sayede daha fazla öğrenciyi satranca alıştırmış ve satrancı daha fazla yaygınlaştırmış oluyoruz" dedi.

Şampiyonada çekişmeli müsabakaların yaşandığına değinen Özkaraca, "Dereceye giren sporcular zaman zaman yapılan üniversitelerarası dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılma hakkı elde edecek. İlk üçe girmek için çalışıyorlar. Bu da onların motivasyonunu olumlu etkiliyor" diye konuştu.

Şampiyona 19 Nisan'da sona erecek.

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