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Üniversitelerarası Judo Turnuvası’nda kazananlar belli oldu

BURSA,() - ULUDAĞ Üniversitesi ev sahipliğinde 20-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Judo Şampiyonası tamamlandı. 27 üniversiteden 45 takımın yarıştığı şampiyonada en iyiler belli oldu. UÜ Spor...

Üniversitelerarası Judo Turnuvası’nda kazananlar belli oldu

BURSA,() - ULUDAĞ Üniversitesi ev sahipliğinde 20-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Judo Şampiyonası tamamlandı. 27 üniversiteden 45 takımın yarıştığı şampiyonada en iyiler belli oldu.
UÜ Spor Bilimler Fakültesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen ve yaklaşık 400 sporcunun katıldığı şampiyona tamamlandı. Erkeklerde Kastamonu, Balıkesir ve Bülent Ecevit üniversiteleri ilk üç sırayı paylaşırken, bayanlarda ise Karadeniz Teknik, Balıkesir ve Uludağ Üniversitesi sıralamada yer aldı. Uludağ Üniversitesi’nden 48 kiloda Şehnaz Güz ve 52 kiloda Damla Çalışkan altın madalya kazandı. 57 kiloda Sinem Taş ve 60 kiloda Burak Çelik’in gümüş madalya kazandığı turnuvada 100+ kiloda Bedrettin Baha Çamlıbel de bronz madalya alma başarısı gösterdi. Ayrıca Uludağ Üniversitesi, turnuvada takım olarak üçüncülük kupasını kaldırdı.
REKTÖRDEN SPORCULARA TEBRİK
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, turnuvanın son gününde öğrencilere madalyalarını takdim etti. Tüm öğrencileri tek tek tebrik eden Rektör Ulcay,  kaliteli bir organizasyona imza atan yöneticilere de teşekkür etti.

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