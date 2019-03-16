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Üniversiteler Kros Şampiyonası'nı Kayseri Erciyes Üniversitesi kazandı

BALIKESİR () - Türkiye Üniversiteler Kros Şampiyonası, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapıldı. Müsabakalar sonunda Kayseri Erciyes Üniversitesi şampiyonluk kupasını kazandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Türkiye Üniversiteler...

Üniversiteler Kros Şampiyonası'nı Kayseri Erciyes Üniversitesi kazandı

BALIKESİR () - Türkiye Üniversiteler Kros Şampiyonası, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapıldı. Müsabakalar sonunda Kayseri Erciyes Üniversitesi şampiyonluk kupasını kazandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Türkiye Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda 200'e yakın atlet yarıştı. Erkeklerde birinciliği Erciyes Üniversitesi'nden Ramazan Barbaros 21:57'lik dereceyle kazanırken, Dumlupınar'dan Fetene Alemu Regasa ikinci, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nden Sezgin Ataç da üçüncü sırayı aldı.
Kadınlar yarışında ise yine Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden Burcu Subatan, 5 bin 600 metrelik parkuru 18:57'lik derecesiyle birinci bitirdi. Muş Alparslan Üniversitesi'nden Derya Kunur ikinci, aynı okuldan Emine Akbingöl de üçüncü sırayı aldı.
Yarışmalar sonunda yapılan puan klasmanında iki bireysel birinciliği çıkaran Kayseri Erciyes Üniversitesi, 20 puanla ilk sırayı elde etmeyi başardı. Sıralamada Dumlupınar Üniversitesi ikinci, Dicle Üniversitesi ise üçüncü oldu.

(FOTOĞRAFLI)

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