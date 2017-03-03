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UNICS Kazan - Anadolu Efes: 92- 99

 Salon: Basket Hall Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Anne Panther (Almanya) UNICS Kazan: Langford 23, Clarke 7, Colom 16, Parakhouski 10, Antipov 3, Ponkrashov 6, Banic 2, Voronov, Panin, Williams 16, Andusic...

UNICS Kazan - Anadolu Efes: 92- 99

 Salon: Basket Hall

Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Anne Panther (Almanya)

UNICS Kazan: Langford 23, Clarke 7, Colom 16, Parakhouski 10, Antipov 3, Ponkrashov 6, Banic 2, Voronov, Panin, Williams 16, Andusic 9

Anadolu Efes: Granger 17, Paul 6, Cedi Osman 9, Brown 24, Dunston 16, Thomas 8, Honeycutt 4, Doğuş Balbay, Heurtel 6, Can Maxim Mutaf 3, Kirk 6

1. Periyot: 22-22

Devre: 43-49

3. Periyot: 61-69

Normal Süre: 82-82

Beş faulle çıkan: 44.37 Williams (UNICS Kazan)

İSTANBUL () Basketbol THY Avrupa Ligi'ndeki 24. hafta karşılaşmasında Rusya'nın UNICS Kazan takımına konuk olan Anadolu Efes, normal süresi 82-82 sona eren müsabakayı uzatma bölümü sonunda 99-92 kazandı. Bu sonuçla organizasyonda üst üste 4. kez rakiplerine üstünlük kuran Anadolu Efes, 13. galibiyetine ulaştı. UNICS Kazan ise 7'si üst üste olmak üzere 17. mağlubiyetini yaşadı.

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