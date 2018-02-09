Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan vergi dairesindeki patlamayla ilgili çarpıcı açıklama
Bakan Soylu, Bayrampaşa'da açıkladı...
Suriye sınır hattındaki karakollara ziyaret
Şırnak Valisi Aktaş, Suriye sınır...
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...

Unicaja Malaga - Anadolu Efes: 81-68

İSTANBUL, () SALON: Maria Martin Carpena HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Marci Kowalski (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya) UNICAJA MALAGA: R. McCollum 8, Salin 9, Milosavljevic 12, Suarez 7, Augustine 10, Soluade, Rosa, Diaz 6, Diez 2, Shermadini...

Unicaja Malaga - Anadolu Efes: 81-68

İSTANBUL, ()

SALON: Maria Martin Carpena
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Marci Kowalski (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)
UNICAJA MALAGA: R. McCollum 8, Salin 9, Milosavljevic 12, Suarez 7, Augustine 10, Soluade, Rosa, Diaz 6, Diez 2, Shermadini 7, Waczynski 20,
ANADOLU EFES: E. McCollum 16, Dragic 12, Simon 5, Brown 7, Dunston 9, Doğuş 6, Yiğitcan, Motum 5, Stimac 2, Douglas 6
1'İNCİ PERİYOT: 23-12
İLK YARI: 40-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-55
5 FAUL ALAN: 36.17 Dragic (Anadolu Efes), 39.35 Waczynski (Unicaja Malaga)

THY Avrupa Ligi'nin 22'nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya 81-68 mağlup oldu. Temsilcimiz bu sonuçla 16'ncı yenilgisini alırken, Unicaja Malaga ise 9'uncu galibiyetini tattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314