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Uni Györ: 54 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 73

 Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında, Macar temsilcisi Uni Györ'ü 73 - 54 mağlup etti. Salon: Györ Üniversitesi Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Mila Cavara (Bosna Hersek),...

Uni Györ: 54 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 73

 Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında, Macar temsilcisi Uni Györ'ü 73 - 54 mağlup etti.

Salon: Györ Üniversitesi

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Mila Cavara (Bosna Hersek), Sarty Nghixulifwa (Namibya)

Uni Györ: Kiesel 8, Likhtarovich 4, Lakloth 7, Varga 8, Goree 8, Zsofia Simon 5, Hruscakova 10, Kovacs, Török 4, Nagy, Marko, Aniko Simon

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe 2, Robinson 1, Abdi 14, Nevin Vatansever 10, Petronyte 21, Gökçe Doğan 3, Yaren Uslular 2, Henry 11, Melike Yalçınkaya, Fahriye Bayraktar 9

1. Periyot: 19-12

Devre: 31-24

3. Periyot: 38-50

İSTANBUL /

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