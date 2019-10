Ünal Karaman: Yarınki müsabaka iki takımın da gruptaki kaderini belirleyecek -2

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yarınki karşılaşmanın iki takım açısından da zor olacağını belirterek, "Yarınki müsabaka iki takımın da gruptaki kaderini belirleyecek" dedi.UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3’üncü maçında yarın sahasında Rusya ekibi Krasnodar’ı konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve futbolculardan Anthony Nwakaeme basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ünal Karaman, iyi bir oyunla iyi bir sonuç beklediklerini belirterek, "Yine müsabakanın öneminden bahsedeceğiz. Yine müsabakanın hem bizim hem de rakibimiz açısından ne ifade ettiğini anlatmaya çalışacağız. İyi bir oyunla iyi bir sonuç bekleyeceğiz. Gruptaki sonuçlara ve puan durumuna baktığımızda rakibimizi kolay bir takım gibi düşünebilirsiniz. Ancak şunu gönül rahatlığı ile ifade edeyim, son derece kaliteli bir takımla oynayacağız. Ama grupta aldıkları talihsiz sonuçlar var. Onların da kısmen bizlerin yaşadığı sorunları yaşadıklarını biliyoruz. Ama her şeye rağmen iki tane oyun kriteri birbiriyle örtüşen, futbol oynamaya çalışan ve saha içerisinde futbolun doğrularıyla kalmaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla iki takım açısından da zor bir maç olacak. Umarım sadece futbolun konuşulacağı sakatlık riskinin yaşanmayacağı ve herkesin keyif alacağı bir müsabaka olur" dedi."HEM BİZİM HEM DE KAMUOYUNUN ZEVKLE İZLEDİĞİ 4 OYUNCUMUZU KAYBETTİK"Karaman, önemli oyuncularından yoksun mücadele ettiklerini ifade ederek şöyle devam etti: "İşin teknik boyutuna baktığınızda antrenman planlamasını yaparken dahi elinizde var olan oyuncu grubuyla ilgili çalışma planlarken oynadığınız rakipler güç ve kalite olarak değerlendirildiğinde ve oyun planınızı rakibin gücüne göre planladığınız dönem içerisinde tabii ki bu düşüncede zaman zaman sapmalar oluyor. Bunun üzerine sizin için kilit pozisyonda olabilecek oyuncuların sakatlığı söz konusu olabiliyor. Biz geçen seneki oynadığımız oyun içerisinde topla ilişkileri iyi olan, etkili driplingler yapabilen ve sonlandırabilen, hem bizim hem de Türk spor kamuoyunun zevkle izlediği 4 tane oyuncumuzu kaybettik. İki tanesini gönderdik diğerleri de sakatlık sorunuyla baş başa kaldı. Bizim tarafımızdan mutlu olunacak ve sevinilecek bir durum var ki şartlar ne olursa olsun elimizdeki oyuncu grubu düşüncemizi saha içerisinde yapmaya gayret gösteriyor.""MIKEL'İN DURUMUNU YARIN DEĞERLENDİRECEĞİZ"Karaman, sakatlığı bulunan Obi Mikel'in son durumu hakkında soruya ise şu yanıtı verdi: "Oyuncularımız her ne kadar profesyonel olsalar da bizim kardeşlerimiz ve bize emanetler. Onları hem profesyonel olarak güçlü tutmaya çalışırken aynı zamanda bize emanet edilen canları daha sağlıklı ve huzurlu günlere taşımak konusunda sorumluluklarımızın olduğunu bilmenizi isterim. Obi bir kas sorunu yaşadı. Belki geçen hafta içerisinde şartları zorlasak kullanabilirdik. Ama kafamızda en ufak bir soru işaret oluştuğunda biz uzun bir lig maratonunu dikkate alarak koruma amaçlı bekletebiliyoruz. Yarınki durumu da yarın değerlendireceğiz.""İKİ TAKIMIN KADERİNİ DE YARINKİ MÜSABAKA BELİRLEYECEK"Yarınki maçın sonucunun iki takımın gruptaki kaderini belirleyeceğini söyleyen Karaman, bu konuda şu ifadeleri kullandı: "İki takımın kaderini de yarın ki müsabaka belirleyecek. İki takım açısından da baktığınızda kaybedenin grupta şansı kalmayacak denilebilir. Dolayısıyla bizler açısından önemli olduğu kadar rakibimiz açısında da son derece önemli bir müsabaka ve biz bunun bilincindeyiz.""BİRİMİZ DÜŞERSEK HEPİMİZ DÜŞECEĞİZ"Karaman, A Milli Takım'ın başarılı sonuçlar alınmasına rağmen takım bazında Avrupa'da istenilen sonuçların alınamadığına dair sorulan soru üzerine ise şunları dedi: "Ben her zaman biz olarak bakarım. Bu mantığa UEFA'da kulüpler bazında 'biz' olarak bakıyor. Elde ettiğin başarılar ülke puanına yansıyor. Bunu şu şekilde değerlendirebiliriz, Getafe son 5 Avrupa Ligi'ne katılmadığı anda dahi ülke puanında çok yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Avrupa Ligi başarılı sonuçlar almamız gerekiyor ki ülke puanına katkı yapsın. Şu anda çok kritik eşikte seyrediyoruz. Tabii ki biz kendi payımıza o mücadeleyi vereceğiz ama diğer takımlarında aynı bilinç içerisinde olması gerekiyor. Sonuçta birimiz düşersek hepimiz düşeceğiz. Biz bunun farkındayız.""ASIL OLAN BİZDE MİLLİ TAKIMDIR"Rus bir basın mensubunun, A Milli Takım'ın çok iyi oynamasına rağmen kulüplerin başarılı sonuçlar alamadığı yönündeki soruya ilişkin de şunları söyledi: "Asıl olan bizde milli takımdır. Milli takımın başarılı olmasını, iyi oynamasını her şeyden önce tutarız. Tabii ki kulüpler kendi içerisinde birçok zorluklar yaşıyorlar. Krasnodar'ın da ciddi bütçeleri olmasına rağmen forvet ve orta sahadaki futbolcularının sakat olduğu dikkate alınacak olursa kulüpler zaman zaman bu tür zorlukları yaşayabiliyorlar. Biz de kısmen bu sorunu yaşadık. Ama diğer oyuncularımız fırsata çevirme konusunda inanılmaz mücadele gösteriyor. Bazen çabalarsınız ama başaramayabilirsiniz. Bu futbolun içerisinde son derece doğal karşılanmalı.""STURRIDGE ÖZEL OYUNCU"Karaman, Daniel Sturridge'nin durumuna yönelik ise "Her yönüyle hazır, sağlıklı bünyelerde oyuncuyu bir noktaya getirebilmek için yapmış olduğunuz programlarda sezon başı önceden gerekli yüklemeleri yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra işler iyi gitmedi mi birkaç haftaya daha ihtiyacımız var diyorsunuz. Dolayısıyla sağlam oyuncularınızı bu kadar süre içerisinde tolere etmeye çalıştığınızda kısmi, özel antrenmanlarla bir noktaya getirmeye çalışıyorsunuz. Takdir edersiniz ki bugünden yarına arzu ettiğiniz seviyeye getiremezsiniz. Ama şunu biliyoruz ki çok özel bir oyuncu, arkadaşlarıyla uyumu her geçen gün daha iyi seviyelere geliyor ve beklentilerin farkında. Umuyor, bekliyor ve diliyoruz ki herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadan, yavaş yavaş üzerine koyarak zaman zaman tempo ve gereklilik anlamında bazen baştan, bazen sonradan kullanacağız. Birinci hedefimiz sakatlığın üst seviyeye gelip bize daha çok handikapa uğratmasının önüne geçmek" ifadelerini kullandı.ANTHONY NWAKAEME: YARINKİ MAÇI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUMTrabzonspor'un sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme ise sahada işini yapmaya çalışan biri olduğunu kaydederek, "UEFA maçı öncesinde ilk basın toplantım ve dolayısıyla gayet mutlu hissediyorum burada olduğum için. Bizim için bütün maçlar çok önemli ve yarın da önemli bir maça çıkacağız. Maç öncesinde de son antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. Umarım hepimiz için güzel bir maç olacak. Ben de hocamız gibi çok fazla konuşmayı seven ve konuşabilen biri değilim, saha içerisinde işimi yapmaya çalışan birisiyim ve yarınki maçı dört gözle bekliyorum. Daha önce herhangi bir Rus takımına karşı oynamadım. Benim için oynasam da oynamasam da, maçta ilk 11'de başlasam da başlamasam da çok önemli bir durum değil. Ben takımıma hem saha içi hem de saha dışında yardımcı olmaya çalışıyorum. Yarın da bunu yapacağım" dedi.Hugo Rodallega ile Ekuban'ın geçen sene takıma önemli katkılar yaptıklaırnı kaydeden Nwakame, "Ekuban çok iyi bir sezon başı geçirmişti ama iyi bir dönemde sakatlandı. Ama hocam bana saha içerisinde oynama görevi verirse, kimle oynamamı isterse elimden geleni yapacağım. Takım oyuncusu olmaya çalışıyorum. Takım oyuncusu olursanız yanınızda kimle oynarsanız istenileni yapmanız gerekir. Bende bunu yapmaya çalışıyorum takım oyuncusu olarak. Kim derse ben onlarla en iyi şekilde ilişki kurup oynamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.