banner314

banner325

Son Dakika

Ünal Karaman: Yarın sahaya çıkıp gücümüzü göstermeliyiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Yarın olabilecek en hazır şekilde sahada olacağız, tabii ki rakibimiz iyi bir rakip, kolay maç olmayacak. Ligde de iyi gidiyorlar, önemli galibiyetler aldılar. Biz yarın hem psikolojik hem de fiziken...

SPOR 06.11.2019, 19:15
Ünal Karaman: Yarın sahaya çıkıp gücümüzü göstermeliyiz
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Yarın olabilecek en hazır şekilde sahada olacağız, tabii ki rakibimiz iyi bir rakip, kolay maç olmayacak. Ligde de iyi gidiyorlar, önemli galibiyetler aldılar. Biz yarın hem psikolojik hem de fiziken maça hazırız. Sahaya çıkıp gücümüzü göstermemiz gerekiyor" dedi.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü hafta maçında yarın deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve öğrencisi Alexander Sörloth mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 
"YARIN İŞİMİZİN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Krasnodar'a karşı işlerinin zor olduğunu bildiklerini söyleyen Ünal Karaman, "Krasnodar iyi bir takım. Bizi yenerek önemli bir avantaj elde ettiler. Yarınki maç ile bu sezon 18'inci maçımızı oynayacağız. Sakatlarımız var, yorgunluğumuz bulunuyor. Sosa'yı buraya getiremedik, kalan maçlarımızı sadece sonuçsal değil oyuncuları fizyolojik olarak kullanmak adına 19 yaş altında oyuncuları da kadromuza alarak geldik. Bu oyuncuların bizimle beraber uçmaları en büyük dileğimiz. Yarın biz mücadele edeceğiz, gayret göstereceğiz ve sonucu göreceğiz" dedi
"YARIN SAHAYA ÇIKIP GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"
Yarın sahaya çıkıp güçlerini göstermeleri gerektiğini belirten Karaman, "Takımı sadece iki oyuncu üzerinden okumamak gerekiyor. Sosa ve Sturridge elbette bizim için önemli oyuncular ama Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Obi Mikel gibi 7 tane sakatımızı da saydığımızda hepsi bizim için birbirinden değerli. Yarın belki de genç takımdan getirdiğimiz oyuncular da süre alacak ve geleceğin yıldız adayları arasında olduklarını gösterecekler. İnanıyorum ki armalarını layıkıyla temsil edecekler. Bizim iş bitti diyip de beyaz bayrağı, havluyu atma lüksümüz yok. Onlar yenilebilirler ama pes etmeyecekler, yılmayacaklar. Sakat olan oyuncularımız tabii ki bizim için çok önemli oyuncular. Onları uzun süredir kullanamıyoruz. Yarın olabilecek en hazır şekilde sahada olacağız, tabii ki rakibimiz iyi bir rakip, kolay maç olmayacak. Ligde de iyi gidiyorlar, önemli galibiyetler aldılar. Biz yarın hem psikolojik hem de fiziken maça hazırız. Sahaya çıkıp gücümüzü göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
"ŞU ANKİ DURUMDAN BEN DE MEMNUN DEĞİLİM"
Takımın şu anki durumundan memnun olmadığını vurgulayan Ünal Karaman, "Biz geçen sene geldiğimiz andan itibaren birçok zorlukla mücadele ettik. Sayın başkanın, kulüp personelinin emeğini yok sayamayız. Gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Önemli olan tabii ki sonuç almak. Sonuç alamadığınızda olmuyor. Şu ana kadarki durumdan tabii ki insan olarak üzgünüm. Taraftarlarımızın beklentileri, camianın beklentileri var. Bazen istediğimiz sonuçları alamadık ama iyi niyetli, çalışkan bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu şehrin evladı gibi formalarına, armalarına sahip çıkıyorlar. Oyuncularım sahada olamadıklarında üzülüyorlar. Biz de üzülüyoruz ama şu bir gerçek: Oyuncularımız da, biz de yeteneklerimizi sahaya sonuna kadar koyuyoruz. Biz, yavaş yavaş atacağımız adımlarla çok daha iyi olacağız, önemli olan biraz sabırlı olmak" diye konuştu.
SÖRLOTH: YARINKİ HEDEFİMİZ İYİ BİR OYUNLA GALİBİYET ALMAK
Krasnodar'a karşı iyi bir oyunla galip gelmek istediklerini ifade eden Sörloth ise "Krasnador'a karşı ilk maçta iyi oyunumuza rağmen gol atamamıştık, yarınki hedefimiz iyi bir oyunla galibiyet almak. Sakat oyuncularımız var ama kadromuzda genç başarıya aç oyuncularımız da var. Yarın sakat oyuncularımızdan çok sahadaki oyuncuların neler göstereceğine bakmamız gerekiyor. Rakibimiz hakkında ilk öğrendiğimiz şey fizikli bir takım ve defansı iyi yapıyorlar. Orta sahada toplar kaybediyorlar. Bu kayıplarda geçiş hucumlarını iyi yaparsak gol bulabiliriz. Bunları ilk maçın kasetini izlediğimizde gördük" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Ünal Karaman'ın açıklamaları
- Alexander Sörloth'un açıklamaları

Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
İmsak 06:07
Güneş 07:34
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:01
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5