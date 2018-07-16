Ünal Karaman: "Uygun olmayan bir transfer bize ağır gelir"

Tolga SAĞLAM / KRANJSKA GORA, ()

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, en kısa zamanda yeni oyuncuları takıma katmak istediklerini belirterek, "Biran önce aramıza katacağız derken fazla panik yapıp uygun olmayan bir transferi kaldıramayabiliriz, bize ağır gelir" dedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, futbolcuların NK Triglav Kranj ile oynanan hazırlık maçındaki performansları, kamp ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaman, oyuncularının kamp ve hazırlık maçında ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını belirterek, "Bir anda her şeyin dört dörtlük olmasını beklemek hayal olur. Oyuncularımız ilk günden bugüne kadar ki dönem içerisinde son derece özverili, disiplinli, ciddi bir şekilde yeteneklerini üst seviyede kullanmaya çalışıyorlar. Elbette ki bazı zorlanmalar olacak, bazı sıkıntılar hissedecekler. Elbette zaman zaman hata yapacaklar ama biz onların hatalarını ve eksiklerini düzeltmek, onları geleceğe daha iyi hazırlama adına buradayız. En azından benim yanımdayken yapabilirler. Sınırsız kredileri var. İnşallah resmi müsabakalara bunları taşıdığımız nokta içerisinde en aza indirmiş, özgüveni yüksek, maça çıkarken rakibine saygı duyan ama maç sonunda da rakibinin saygı duyduğu bir Trabzonspor oluşturmaya gayret edeceğiz. Bu anlamda ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem iyi çalışıyorlar, hem de gayretliler" dedi.

"DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ"

NK Triglav Kranj ile oynanan hazırlık maçında futbolcuların antrenmanda çalıştıklarını zaman zaman sahaya yansıttıklarını ifade eden Karaman, şöyle devam etti:

"Elbette rekabet ortamında aramıza katılacak arkadaşlar olacak. Ama biz mevcut kadromuzla dünün benzerinde bir kez daha çalışma yapmıştık. Bizim açımızdan son derece sevindirici şeyler. En azından 3-4'ünü saha içerisinde gördük. Daha fazla deneme var ama 3-4 tanesi bizi tatmin eden görüntülerdi. Çünkü çalıştıklarımızın bire bir kopyası gibiydi. O açıdan sevindirici. Daha yolun başındayız, onlar da yolun başında. Çalışacaklar, gayret gösterecekler, kendilerini aşmaya çalışacaklar. Hazırlık maçları da zaten eksikleri görme ve kendini geliştirme müsabakasıdır. Ben umutluyum. Hazırlık maçında güzel şeyler yaptılar ama eksikleri de çok."

"MEVCUT KADROYU EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Mevcut kadrodaki oyuncuları en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını anlatan Karaman, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sadece stoper anlamında değil, her mevkide değişiklikler yapıyoruz. Getirdiğimiz genç oyuncular var, hepsinin oynadığı mevkiiler var. Kim farklı bölgelerde, farklı özelliklerde en iyi verimi veriyorsa o oyuncular kullanmaya gayret gösterdik. Oyuncularım gerçekten çok yoğun antrenman temposundan çıktılar. Ona da çözüm bulmak durumundayız. Takım içerisinden mutlaka bir şeyler uyduracağız. Kullanmadığımız 3-4 oyuncumuz var. Onları bir sonraki maçta 90 dakika kullanmaya gayret göstereceğiz. Oynayan oyuncularla da bir harmanlama yapacağız. Bir şekilde kazasız, belasız ülkeye dönmeye gayret göstereceğiz."

"PANİK YAPIP UYGUN OLMAYAN BİR TRANSFER BİZE AĞIR GELİR"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Karaman, "Zaman bizim zamanımız. Sonuçta bizde yönetimden farklı düşünüp farklı eylem yapan insanlar değiliz. Onlar hangi sıkıntı, stresi yaşıyorlarsa, biz de aynısını yaşıyoruz. Yani bizim hissettiğimizi onlar hissetmiyor diye bir durum söz konusu olmaz. Gerçekten çok zor ve hassas bir konu. Geçmişte Trabzonspor'un yapmış olduğu ciddi anlamda külfetli, maliyetli transferler söz konusu. Onun ağırlığı biraz insana zor geliyor. Canlı izlemiş olsanız bir kanıya varabilirsiniz ama bu saatten sonra kasetten oyuncu izleyerek almak ciddi bir sorumluluk gerektiriyor. Onun için çok hassas bakılıyor. Tabii ki zorlanıyoruz, biz de istiyoruz burada arkadaşlarını desteklesin, yardımcı olsun, biran önce aramıza katılanlar olsun diye ama aramıza katacağız derken de fazla panik yapıp uygun olmayan bir transferi de kaldıramayabiliriz, bize ağır gelir. İnşallah en kısa zaman içerisinde aramıza yeni oyuncular katarlar" diyerek açıklamalarını tamamladı.

ONAZİ ISRARLA OYNAMAK İSTEDİ

Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alması nedeniyle Trabzonspor'un kampına gecikmeli katılan ve geldiği günün ertesi yapılan ilk antrenmana katılıp ardından NK Triglav Kranj ile oynanan hazırlık maçının sabahı da antrenman yapan Ogenyi Onazi'yi, teknik direktör Ünal Karaman'ın bu nedenle maç kadrosuna almak istemediği öğrenildi. Onazi'nin ise Ünal Karaman ile görüşerek, "Kendimi iyi hissediyorum ve maçta da oynamak istiyorum" dediği, oyuncunun bu tavrının Karaman'ı memnun ettiği ve bu nedenle de Nijeryalı orta saha oyuncusuna NK Triglav Kranj maçının ikinci yarısında görev verdiği kaydedildi.

SLOVENYA KAMPINDA İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI YARIN

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçını yarın Hırvatistan 1'inci Lig ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb ile yapacak. İlk hazırlık maçının oynandığı Kraj Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Ayrıca ilk maçta forma şansı bulmayan isimlerin bu maçta görev alacağı öğrenildi.

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