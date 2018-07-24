Ünal Karaman: "Umarım transferde eksiklerimiz en kısa sürede tamamlanır"

"Borçlar ödenmeden transfer bir anlam ifade etmiyordu"

"Castillo’nun gitmesinde sakınca yok"

Tolga SAĞLAM/SLOVENYA, ()

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kulübün dertlerine uzak olan bir insan olmadığını ve şartların gerekliliği nedeniyle transferlerden mahrum bir kamp geçirdiklerini belirerek, "Umuyorum ki en kısa dönem içerisinde bu eksik bölgelerimiz daha çok rekabet ortamını oluşturacak şekilde tamamlanır, biz de lige daha hazır pozisyonda başlamış oluruz” dedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, 24 günlük Slovenya kampı ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, yeni sezon öncesi camiaya da seslendi.

Transfer edilen Vahid Amiri ve görüşmelere başlandığı açıklanan Majid Hosseini ile ilgili konuşan Karaman, “Daha önceki görüşmelerimde Trabzon’da da söylemiştim. Özellikle kamp dönemi başladıktan sonra bizim yoğunluğumuz ve yorgunluğumuz açıkçası bize yetti. Bu konuda değerli yönetim kurulu üyelerimize ve o konuyla alakalı Özkan Hocamızın ve izleme komitemizin yoğun mesai harcadıklarını biliyoruz. Onların gösterdiği hassasiyeti bizim göstermemiz söz konusu değil. Onun için benim canlı olarak izleme şansım olmadı. Açıkçası takipte de zorlandık. Tabii ki Dünya Kupası müsabakalarını oynadılar. Buradaki arkadaşlarımız kasetlerden ve yayınlardan tekrar bir gözden geçirdiler. Genel manada iyi oyuncu olduğunu gördük. Asli sorumluluğu Trabzon’daki arkadaşlarımız üstlendiler. Biz de Trabzon’da güven esas olduğu için ‘ayrımız gayrımız yok’ demiştik. Bizim açımızdan da mahsuru yok. Hosseini konusunda Trabzon’dan paylaşılan bilgileri biliyorsunuz. Bu transfer işleri biraz zor. Eskisi gibi değil, ‘Tamam ben geldim imzayı attım’ gibi olmuyor. Biraz çetrefilli oluyor. Bunların hepsinin altında geçmiş dönemdeki belki Trabzonspor’un yüksek maliyetlerle yaptığı transferleri olabilir, belki bizim bilmediğimiz özel sözleşmeler olabilir. Ama bütün detayları Trabzon’a gittikten sonra öğreneceğiz” dedi.

“UMUYORUM Kİ EKSİKLERİMİZ EN KISA SÜREDE TAMAMLANIR”

Transferlerin en kısa sürede takıma katılmalarını umduğunu ifade eden Karaman, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bir hoca ister ki bütün alternatifleri takımın 11’i olsun. Biz buraya gelirken yaşadığımız sıkıntılar özellikle savunma bölgesinde, hücum kanat bölgelerinde, Burak’ın sakatlanmasından sonra belki hücum pozisyonunda. Oyuncu ihtiyaçlarımız söz konusu oldu. Bu ve bundan önce oynadığımız müsabakada ciddi anlamda oyuncu sıkıntıları çektik. Çünkü çok ağır antrenmanlar yaptık. Bu ağır antrenmanlar sonucunda olası sakatlık bizi zor durumda bırakabilirdi. Bunu dengelemeye çalıştık. Onun için üzerine basarak oyuncularıma teşekkür ettim. Umuyorum ki en kısa dönem içerisinde bu eksik bölgelerimiz daha çok rekabet ortamını oluşturacak şekilde tamamlanır, biz de lige daha hazır pozisyonda başlamış oluruz.”

“MEYVEYİ DALINDAN HAM KOPARIRSAK İSTEDİĞİMİZ TADI ALAMAYIZ”

Takımın kamp kadrosuna dahil edilen genç oyuncularla ilgili de açıklamalarda bulunan Karaman, şöyle devam etti:

“1461 de bizim kulübümüz, ayrımız gayrımız yok. Biz görürken arkadaşlar da kendilerini gördüler. Bizim onları hesaba çekmeden önce onlar kendilerini hesaba çekecekler. Gidince arkadaşlarımızla ve yönetimimizle bir durum değerlendirmesi yapacağız. Tabii ki içlerinde yanan ateşe saygı duyuyorum. Trabzonspor formasını bir an önce giymek adına yapacakları gayrete saygı duyuyorum. Ama meyveyi ham bir şekilde dalından kopardığımızda istediğimiz tadı alamayız. Belki biraz daha olgunlaşmasını bekleyebiliriz. Kim kalacak, kimleri alt tarafa biraz daha futbola devam adına göndereceğiz onu Trabzon’da yapacağımız görüşmelerden sonra aktaracağız.”

“CASTİLLO’NUN GİTMESİNDE SAKINCA YOK”

Karaman, Castillo’nun transferine ilişkin olarak ise şunları söyledi:

“Benim kulağıma ‘Ünal Hoca, Castillo az çalışıyormuş demek ki, gitmek istiyormuş’ tarzında eleştiriler geldi. Arkadaşlarım bana bunu söyledi. Benim ağzımdan yanlış ya da eksik bir bilgi duyamazsınız. Castillo bizde kaldığı dönem içerisinde gerçekten samimi duygularla çalıştı, gayret gösterdi. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıktan kaynaklı yeniden sıkıntı yaşadı ve o dönem içerisinde kenarda kaldı. Yoksa, ‘Gitmek istiyor, çalışmıyor, gitmek için oynamıyor, idmana çıkmıyor’ tarzında bir ifade değil. Bizim elimizdeki oyuncuların hiçbirisi amatör oyuncu değil, profesyonel oyuncular. Profesyonel oyuncular da transfer teklifi alabilirler, bu gayet doğaldır. Trabzonspor Kulübü ile oyuncunun bu düşüncesi örtüşüyorsa gitmesinde de mahsur yok, o anlamda onay veririz tabii ki.”

“BORÇLAR ÖDENMEDEN TRANSFER BİR ANLAM İFADE ETMİYORDU”

Karaman, yeni transferlerin en kısa dönemde gelip rekabet ortamının içine girmelerini umduğunu kaydederek, “Bu kadar iyi niyetli ve sorunsuz çalışan oyuncularımın arasında isterim ki kadrom hazır olsun, benimle beraber ilk gün başlasınlar. Ama yönetim kurulunun da çok ağır bir yükü var. Yani o borçlar ödenmeden transferin yapılması bir anlam ifade etmiyordu. Gerçekten ciddi sorumluluklar alarak, ağır yükün altına girerek bir şeyleri değerlendirdiler. Biz de Trabzonspor’un dertlerine uzak olan bir insan değiliz. Tabii ki ben bir an önce oyuncularım elimde olsun isterim ama o oyuncuların alınabilmesi ve transfer yasağının yenmemesi için de rakamların ödenmesi gerekiyor. Şartlar bunu gerektirdi, bu şartlar içerisinde çalıştık. Mevcut oyuncularımın en üst seviyede lige hazır olabilmesi adına gayret gösterdim, çalışmalar yaptırdım. Umuyorum ki en kısa dönemde gelirler ve rekabet ortamının içerisine girerler. Biz de takım çalışmasını hızlandırmış bir şekilde yapmaya gayret gösteririz” ifadelerini kullandı.

“BU TAKIM TARAFTARLARLA GÜZEL”

Yeni sezon öncesi camiaya da destek çağrısında bulunan Karaman, “Zor bir dönemden geçtiler, ağır bir tahribat vardı. Bu ağır tahribatın ister istemez sahaya da yansımaları olacak. Bizlere verecekleri destek ve moral bizleri saha içerisinde daha canlı ve diri tutar. Şundan emin olsunlar; bu oyuncular iyi bir kamp dönemi geçirdiler, iyi çalıştılar. O özverilerini bütün olma yolunda en ufak bir sorun yaşamama anlamında Trabzonspor’u en iyi şekilde temsil ettiler. Taraftarlar da bu özverinin, bu desteğin en önemli parçası olsun, bu takım onlarla güzel. İnşallah üst seviyede moralle beraber bize lige başlama fırsatı tanırlar” diyerek açıklamalarını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karaman’ın açıklamaları

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