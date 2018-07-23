Ünal Karaman: “Sadece çalışmanın olduğu bir kamp dönemi geçirdik”

Tolga SAĞLAM/VİLLACH(Avusturya), ()-

Slovenya kampını yarın tamamlayacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, uzun kamp döneminde en ufak bir sesin yükselmediği ve sadece çalışma konsantrasyonunun olduğu ve çalışmanın olduğu bir kamp dönemi olduğunu belirterek, "Oyuncularıma ayrı bir parantez açarak teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Al Duhail ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ağır antrenmanlar sonrası maç oynadıklarını ifade eden Karaman, "Her ne kadar kulübümüz özveride bulunup bize böyle kamp dönemleri hazırlasa da uzun kamp döneminde en ufak bir sesin yükselmediği ve sadece çalışma konsantrasyonunun olduğu ve çalışmanın olduğu bir kamp dönemi oldu. Ben oyuncularıma ayrı bir parantez açarak teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten gıklarını çıkartmadan çalıştılar, çok yoğun çalıştılar. Çok dar aralıklarla yapılan ağır antrenmanlar sonrasında oynanan müsabakalarda sonuç bizim için önemli değil. Olsa kötü mü olurdu, moral anlamında iyi olurdu. Biz farklı kazansak ya da yenilsek de takım anlamında bizim bir fikrimiz var. Trabzon'a dönünce bu fikrimizi daha net ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

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-Ünal Karaman'ın açıklamaları