Ünal Karaman: “Oyuncularım çalışmalarının karşılığını aldı"

Tolga SAĞLAM / KRANJ () - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon öncesi NK Triglav Kranj karşı oynadıkları ilk hazırlık maçında alınan galibiyetin iyi bir başlangıç ve moral olduğunu söyledi, “En azından oyuncularımın çalışmalarının karşılığını alması açısından iyi oldu” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından yaptığı açıklamada, yoğun antrenman temposuna rağmen oyuncularının özverili ve yüksek tempoda bir maç oynadığını belirterek, “İyi bir başlangıç ve iyi bir moral oldu. En azından oyuncularımın çalışmalarının karşılığını alması açısından iyi oldu. O açıdan bizim için sevindirici oldu. Tüm oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir anda her şeyin dört dörtlük olmasını beklemek hayal kırıklığı olur. Oyuncular sahada ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Bu yoğun tempoya rağmen bunu yaptılar” diye konuştu.

"BURAK’IN AMELİYAT RİSKİ VAR"

Karaman, İstanbul’a kontrole giden ve ameliyat riski bulunan Burak Yılmaz ile ilgili olarak ise “Burak’ın sol kasığında biraz ağrısı oldu. Pazartesi doktor kontrolü var. Kontrolden sonra durumu netlik kazanacak. Kontrole giden her oyuncunun belli riskleri (ameliyat) var. Biz sonuçta hekim değiliz. En iyi kararı versin diye doktora gönderdi. Dolayısı ile doktorun vereceği karar bizim için önemli. Biz de pazartesi gününü bekliyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

TARAFTARLAR KARAMAN’A ÇİKOLATA VERDİLER

Bu arada Trabzonspor taraftarları maçın ardından teknik direktör Ünal Karaman’a Almanya’dan getirdikleri çikolatayı ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karaman’ın açıklamaları

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