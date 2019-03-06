Ünal Karaman: Ligin en hamlesiz takımıyız

Serkan KILINÇ / TRABZON,() - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili ekibin son dakikalarda yediği gollerle kaybettiği puanlarla ilgili olarak, "Ligin en hamlesiz takımıyız ama buna rağmen en yürekli takımıyız. Biz sahada oynayan oyuncularımızın eksikleri görüyoruz. Biz bu odanın içine girdiğimizde onlarla vura vur gideriz. Allah şahittir ki kendi üç oğlumdan farklı değiller. Gönderdiklerimiz de dahildir buna. Siz görüyorsunuz, taraftar tribünde görüyor ben salağım, ben geri zekalıyım ben görmüyorum" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bulundukları yerde ciddi rahatsızlıklarının söz konusu olmadığını belirten Karaman, "Elbette ki şartlar ne olursa olsun oynadığım her müsabakayı kazanmak isterim. Bu benim içimde yatan aslan, fırtına adına ne derseniz deyin. Zaman zaman farklı sebeplerden, farklı hatalardan, bizim şahsi hatalarımızdan dolayı çok daha farklı yerde olabilirdik. Sezon başındaki çalkantılar, devre arasındaki sorunları alt alta koyduğumuz zaman geçirdiğimiz sıkıntıları göz önüne getirdiğimiz anda da bulunduğumuz yeri Cumhuriyet Bayramı olarak ilan edebiliriz" diye konuştu.

Trabzonspor'un feda üstüne feda yaparak sezona başladığını aktaran Karaman, "Bütün bunları görmezden gelirsek basit sorunlarmış gibi bakarsak, Ali mi oynar, Veli mi oynar, o mu çıkar, bu mu çıkara takılırsak, sorunu çözme adına değil problemi büyütme adına bir çaba olur. Çok daha fazla puan alabilirdik o imkânımız gücümüz vardı ama bahsettiğimiz sebeplerden dolayı olmadı" şeklinde konuştu.

"KONUŞTUĞUMUZ SADECE GELECEK PLANLAMASI"

Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasıyla ilgili olarak soru üzerine Karaman, "Biz uzatalım uzatmayalım tarzında hiçbir şey konuşmuyoruz. Konuştuğumuz sadece gelecek planlaması. Ne bizim sözleşme uzatalım diye bir talebimiz olur ne de onların bir ısrarı olur. Devam eden bir sözleşmemiz var. Önümüzde de 10 müsabaka var. Sözleşmesi devam eden hocaya sahipler. Profesyonel hayatın içinde biz hiç gitmeyecek gibi gelecek planlaması yapacağız yarın gidecekmiş gibi de hazırlığımız var. Bir aceleye gerek yok" yanıtını verdi.

"LİGİN EN HAMLESİZ TAKIMIYIZ"

Ligdeki 4 karşılaşmada son dakikalarda yenilen gollerle puan kaybedilmesiyle ilgili de konuşan Karaman, "Biz sahaya çıkan kadro ile başlayacağız, mücadele edeceğiz, gol pozisyonuna gireceğiz, savunma yapacağız ve oyunu sonlandırmaya çalışacağız. İkinci yarı transfer yasağı ve sakatlıklar dâhil çok hamle şansımız olmadı. Ligin en hamlesiz takımıyız ama buna rağmen en yürekli takımıyız. Biz sahada oynayan oyuncularımızın eksikleri görüyoruz. Biz bu odanın içine girdiğimizde onlarla vura vur gideriz. Allah şahittir ki kendi üç oğlumdan farklı değiller. Gönderdiklerimiz de dâhildir buna. Eğer söz konusu olan oyuncu değişiklikleri ise meydanı kimseye bırakmam. Şükürler olsun benim en güçlü olduğum yön bu. Görürüm, okurum, anlarım, yürürken, adım atarken anlarım. O ruhu çözerim sahada mücadele ederken. Siz görüyorsunuz, taraftar tribünde görüyor ben salağım, ben geri zekâlıyım ben görmüyorum. Benimle beraber o kulübede profesyonel olup ekmek yiyen insanlar ya şu şudur demiyor. Biz göremiyoruz. Arkadaşlar bazen sizin düşünmediğiniz hamleler oluyor. Sizin düşünmediğiniz psikoloji ile düşünmeye çalışıyoruz. Eğer her gördüğüm oyuncuyu değiştirsem son maça bakacak olursak üç değil 7, 8, 9 oyuncu da olsa yetmezdi" ifadelerini kullandı.

"BİZ SALAĞIZ, FUTBOL CAHİLİYİZ SİZ GÖRÜYORSUNUZ BİZ GÖREMİYORUZ"

Başkan ve yönetimin bir şeylerin çabası içerisinde olduklarını vurgulayan Karaman, "Yapacağınız hamlede mutlak bir farklılık hissedeceksiniz ki o hamleden güç bulacaksınız. Oyuncu değiştirmeden tribünden daha oyuna sokarken bir çocuğu yıkacak tahribatlar söz konusu oluyor. Biz kendi gençlerimizi nasıl oyuna sokacağız. Batuhan ve Luis mesela isim söyleyeyim. Onlar koyulur mu filan ? Bana çözüm üretin, ele mi vereyim açık mı yapayım. Sizin namusunuzu korumaya çalışan insanlara böyle mi davranacaksınız. Sizin gerçeğinizi korumaya çalışan insanlara bu şekilde mi destek vereceksiniz. Başkan ve yönetim bir şeylerin çabası içerisinde. Neyin derdindesiniz ? Biz salağız, futbol cahiliyiz; siz görüyorsunuz, biz göremiyoruz. Siz tribünden görüyorsunuz, biz göremiyoruz, çok teşekkür ederim harikasınız. Ben yine öğrenmeye devam edeceğim. Son dakikalarda rakip hep gol atmaya çalışır. Çünkü ligin en hamlesiz takımıyız. Benim hatalı yaptığım değişikliklerden dolayı son maçlarda takım motivasyon kaybı yaşadı ve puan kaybı yaşadı. İnsanlar bunu duymak istiyordur belki hoca bunu itiraf etti diye yazabilirsiniz. Manşetiniz o olsun hocadan itiraf" dedi.

"OLCAY ŞAHAN, AFFEDİLİYOR"

Takımda kadro dışı kalan Olcay Şahan'ın affedilmesine yönelik gelişmelerle ilgili olarak bilgi veren Karaman, "Benim şahsi olarak ne Olcay, ne Onur ne de Burak ile ilgili olarak hiçbir kişisel sorunum yok. Ancak burada grup adına hiyerarşiyi korumak adına hamleler var. Trabzonspor'un menfaatleri ve doğruları var. Biz de bu doğrular içerisinde onlardan farklı bir duruş sergilesin diyerek ayrıcalıklı mı davranacağız. Her oyuncu bizim için değerlidir. Biz onlardan en iyi hizmeti almakla mükellefiz. Ama burada Trabzonspor'a hizmet ediyorsanız bu grubun heyecanını canlı tutmalısınız. Bir kişi ayrıcalık istiyorsa insani olarak sadece ayrıcalık alabilir. Takım anlamı içerisinde motivasyonu ve disiplini ile ilgili bir önlem almaya çalıştık. Yönetim kurulu ile ortak alınmış bir karardır. Şu anda affedilme noktasında, yaşanılan bir süreç var" diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ İLE SOHBETİMİZ OLDU"

Şenol Güneş'in milli takımda görev alması ve kendisiyle yaptığı fikir alışverişine açıklık getiren Karaman, "Şenol hocamız bu şehrin bir değeri. Kendisine sonsuz başarılar diliyoruz. İnşallah çok çok başarılı olur. Ben Şenol hocamızın, mili takıma göreve başladığı dönem içerisinde onunla beraber, onun teklifiyle antrenörlük hayatıma başladım. Bizde en azından başlangıç noktası içinde emeği çok büyüktür. Bizim de karşılıklı mutlaka desteklerimiz olmuştur. Bizden yana hakkımız helaldir. İnşallah çok çok başarılı olur. Ay yıldızımızı en iyi şekilde dalgalandırırız ki ben ondan zerre kadar şüphe duymuyorum. Ondan sonrası elbette ki sohbet ettik, ondan önceki dönemlerde de sohbet ediyorduk. Ama milli takıma başladıktan sonra da sohbetimiz muhabbetimiz oldu. Oyuncularımızla ilgili fikir paylaşımlarımız söz konusu oldu. Tabi ne kadar çok oyuncumuz giderse o kadar çok mutlu oluruz. Onun mutluluğunu yaşarız. Ama bir tarafta da bakış açımızda zamana ihtiyacımız varsa, bazı şeyleri zamana yayarak değerlendiririz. Evet, bir fikir paylaşımımız oldu oyuncularımız konusunda. Şenol hocamız da bu paylaşımları ciddiye alacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ünal Karaman'ın açıklamaları

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