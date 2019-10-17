Ünal Karaman, dünya şampiyonu Busenaz'ı kutladı

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ı ziyaret etti.Ünal Karaman, Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang'u yenerek dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli' yi tebrik etti. Karaman “Sporun her dalında yarışan ve başarıyı amaçlayan tüm çocuklarımızı özellikle de kız çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Busenaz, Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Umarım olimpiyatlarda da aynı başarıyı gösterecek ve ülkemizi hakkıyla temsil edecektir” dedi.