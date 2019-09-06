Ünal Aysal: Bu sefer tüm düşmanlar çok erken maskesini indirdi

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Ünal Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı yorumladı. Aysal, sarı-kırmızılı ekibin mayıs ayında şampiyon olarak bu cezaya cevabını vereceğini ifade etti.

Bugün PFDK kararları sonrasında, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında profesyonelliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 4 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasına bir tepki de Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'dan geldi. Galatasaray'ın bir geleneği olduğunu ifade eden Aysal yaptığı açıklamada, "Galatasaray geleneği, 17 kulübü her şeye rağmen sahada yenerek zaferlere ulaşma üzerine oluşmuş bir gelenektir. Bu sefer tüm düşmanlar maskesini çok erken indirdi. Bu ittifakı avantaja çevirmek Galatasaray'ın en büyük maharetidir. Galatasaray bu ittifaka cevabını mayıs ayında 20.45'te şampiyon olarak verecektir çünkü biz Galatasarayız" dedi.

