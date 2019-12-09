Umut Nayir: Son dakika golleri şampiyonluğun habercisidir derler

Süper Lig’in 14'üncü haftasında Beşiktaş'ın Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ettiği müsabakanın ardından takımının 2 golünü kaydeden Umut Nayir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Attığı gollerden ve galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Nayir, “Rakip 10 kişi kaldıktan sonra izleyenler belki maçın daha rahat geçeceğini düşünmüş olabilir ama Kasımpaşa oyunu sıkıştırdı. Oyun anlamında hayal kırıklığıydı. Böyle son dakika golleri büyük takımlar için şampiyonluğun habercisidir derler. İnşallah sezon sonunda şampiyon olduğumuzda bu golü daha mutlu bir şekilde hatırlayacağız” dedi."BURAK AĞABEY TÜRK TARİHİNİN EN BÜYÜK 3 SANTRFORUNDAN BİRİ"Takım arkadaşı Burak Yılmaz ile ilgili gelen soruya yanıt veren Umut Nayir, "Burak ağabey Türk tarihinin en büyük üç santrforundan biri. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Böyle camialarda şans bulunca değerlendirmeniz lazım. Ben de katkı vermek için buradayım” ifadelerini kullandı."DEVREYİ LİDER BİTİRMEK İSTİYORUZ"28 kişilik bir takım olduklarının altını çizen Umut Nayir, "Takımda herkes elinden geleni veriyor. 28 kişilik bir takımız. Kim ne kadar süre alırsa alsın elinden geleni vermeye çalışıyor. Ben de santrfor olarak goller bulmaya çalışıyorum. Soyunma odasında herkes mutluydu. Böyle son dakika golleri takım ruhu ve şampiyonluk için değerli. Bir seri galibiyetimiz vardı. Bunu devam ettirmek ve devreyi lider bitirmek istiyoruz” diye konuştu."UYUM SAĞLAMASI BİRAZ ZOR OLDU"Sezon başındaki kötü başlangıcın ardından takımda neyin değiştiğine dair gelen bir soruya Nayir, "Çok zor bir süreç vardı. Hoca, yönetim değişti. Uyum sağlaması biraz zor oldu. Galibiyetler gelmesiyle, özgüvenin artması, sistemin de oturmasıyla sonuçlar geldi. Abdullah hocamızın dediklerini daha iyi anlamaya başladık. Üstüne daha koyacaklarımız var ama gidişatımız doğru" yanıtını verdi.

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- Umut Nayir'in açıklamaları