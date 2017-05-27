Umurbey güreşlerinin başpehlivanı Orhan Okulu oldu

ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'ne bağlı Umurbey Beldesi'nde düzenlenen 'Geleneksel Umurbey Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.Umurbey Belde Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Geleneksel Umurbey Yağlı Güreşleri, çekişmeli geçti. Birçok başpehlivanın er meydanında çıktığı güreşleri, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda güreşsever ilgiyle takip etti. Kıran kırana süren güreşlerin sonunda Orhan Okulu ve Ekrem Yavuz finalde karşılaştı. Puanlamaya giden güreşlerde rakibini mağlup etmeyi başaran Orhan Okulu başpehlivan oldu. Birincilik kürsüsüne çıkan Okulu'ya madalya ve kupasını, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, İkinci Ekrem Yavuz'a ise madalya ve kupasını Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş verdi. Üçüncü olanlara ise Umurbey Güreş Ağası Cengizhan Örs tarafından madalyaları verildi.Güreşlerin oldukça zorlu müsabakalara sahne olduğunu söyleyen Başkan Yavaş, "Güreşlerimiz her sene ivme kazanarak yükseliyor. Böyle ivme kazanmamızın sebebi, hem ağalarımızın hem ticaret erbaplarımızın maddi manevi katkılarından kaynaklanıyor. Umurbey halkımızın ilgisinin de yüksek olması çevre yörelerden gelen ağaların katkı sunması, güreşlerimizi daha değerli hale getiriyor. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Yağmur biraz daha az yağsaydı daha güzel olacaktı ama hiç sıkıntısız bitirmiş durumdayız" diye konuştu.

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