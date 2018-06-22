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Umurbey'de 'başpehlivan' Orhan Okulu oldu

ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde, finalde rakibi İsmail Koç'u yenen Orhan Okulu, başpehlivan oldu. Umurbey Belediyesi'nce bu yıl 5’incisi...

Umurbey'de 'başpehlivan' Orhan Okulu oldu
ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde, finalde rakibi İsmail Koç'u yenen Orhan Okulu, başpehlivan oldu.
Umurbey Belediyesi'nce bu yıl 5’incisi düzenlenen yağlı pehlivan güreşleri, büyük ilgi gördü. Umurbey belde stadında düzenlenen güreşlere, yaklaşık 650 pehlivan katıldı. Gün boyunca devam eden ve çok sayıda güreşseverin takip ettiği müsabakalar, miniklerden başpehlivanlığa kadar tüm kategorilerde büyük çekişmeye sahne oldu. Finalde rakibi İsmail Koç'u yenen Orhan Okulu başpehlivan oldu.
Birincilik kürsüsüne çıkan Orhan Okulu ile ikinci olan İsmail Koç, üçüncü olan Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan’a kupaları, Umurbey Belediye Başkanı AK Parti'li Sami Yavaş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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