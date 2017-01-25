Ümraniyespor Türkiye Kupası son 16 turunda Atiker Konyaspor'un rakibi oldu

Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atiker Konyaspor'un rakibi oldu

Ümraniyespor: 0 - Bursaspor: 1

İstanbul-

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu son hafta maçında Ümraniyespor evinde Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bursaspor'un golü maçın 76. dakikasında Mert Örnek'ten geldi.

Bu sonuca rağmen Ümraniyespor G Grubu'nu 2. tamamlayarak son 16 turunda H Grubu'nu lideri Atiker Konyaspor ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma Konya'da oynanacak.