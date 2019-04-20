Ümraniyespor - Eskişehirspor: 2 - 2

İSTANBUL,() -
STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Serkan Çimen, Emin Yıldırım
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Alaaddin, Appindangoye, Tarık, Karahan, Timur (Dk. 65 Bahadır), Serkan (Dk. 46 Muhammed), Vasilogiannis (Dk. 46 Birol), Recep, Emircan, Atabey
ESKİŞEHİRSPOR: Melih - Hakan, Mevlüt, Erdal, Mehmet Feyzi, Mehmet Özcan, Furgan (Dk. 46 Issah), Sissoko, Furkan (Dk. 46 Sekidika), Milinkovic, Emre Güral (Dk. 90+3 İbrahim Halil)
GOLLER: Dk. 25 Atabey, Dk. 74 Recep (Ümraniyespor), Dk. 45+2 Erdal, Dk. 76 Mevlüt (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Emircan (Ümraniyespor), Mehmet, Feyzi (Eskişehir)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 17 Hakan (Eskişehirspor), Dk. 34 Appindangoye (Ümraniyespor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Ümraniyespor sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Ümraniye Belediyesi Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 sona erdi. Ümraniyespor'un gollerini 25'inci dakikada Atabey ile 74'üncü dakikada Recep kaydederken, konuk Eskişehirspor'un golleri 45+2'nci dakikada Erdal ve 76'ncı dakikada Mevlüt'ten geldi.