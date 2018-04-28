Ümraniyespor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Serhan TÜRK - İSTANBUL,()

Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Kendi sahamızda istediğimiz skoru elde edemedik. En önemli noktalarda, sonuca gidecek final paslarında çok acemice davrandık. İyi kapanarak, kontra atak futboluyla maçı kazanmayı bildiler. Ancak gol sırasında futbolcumuz kafası yarılmış şekilde yerde yatıyordu. Hakemin daha duyarlı davranmasını beklerdik. Rakip takım da topu dışarı gönderebilirdi. Futbolcu psikolojisi. Vurdu ve golü attı. Play-off etabına odaklanacağız. Benim üzüldüğüm nokta, İbrahim Akdağ'ın direkt kırmızı kart görmesi. Pozisyonu görmedim ve umarım art niyetli bir hareketi yoktur. Çünkü 2 maç ceza alırsa bu play-off etabına da yansıyacak. Her futbolcumuza ihtiyacımız var. Artık play-off etabına bakacağız. Umarım orada istediğimiz futbolu oynayıp, sonuçları alarak biz de çıkarız."

ÜZÜLMEZ: "ÇOK MUTLUYUZ"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise şampiyonluk için çok mutlu olduklarının altını çizerek şöyle dedi:

"Sezon başından itibaren kolay yollardan geçmedik. Süper Lig'e yükselişimizi böylesine önemli bir maçı kazanarak perçinlemek bizi çok mutlu etti. İyi bir takım olduğumuz hep söyledik. Yetenekli bir takımız ama bu yeterli değildi. Takım bütünlüğünü ortaya çıkarmaya çalıştık. Takım olarak çok çalıştık, emek verdik ve sonucunu aldık. Biz onlara önemli bir pozisyon vermeden galip geldik. Bu başarının tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Camiamıza yakışan bu şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyuz. Başkanımızla görüşmemiz çok olmadı. Süper Lig'e yükselmeyi garantiledikten sonra oturup konuşuruz diye düşündük. Artık bittiğine göre, hafta içi oturur ve konuşuruz. Benimle sözleşme yapılır ama kadro mühendisliği de iyi yapılmalı. Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de hedefleri olması gerekir. Başkanımızla oturup, kendi şartlarımdan daha çok, nasıl bir kadro yapabileceğimiz konusunu konuşmak istiyorum. Benim açımdan sıkıntı yok."

Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ise oyunculara, teknik heyete ve taraftarlara teşekkür etti. Gelecek sezonun planlaması ile ilgili konuşan Yardımcı, sakin ve sağlam gittiklerini söyledi ve transfer yapacaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bayram Bektaş'ın açıklamaları

- İbrahim Üzülmez'in açıklamaları

- Hasan Kemal Yardımcı'nın açıklamaları