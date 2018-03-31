Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - 1

İSTANBUL,() -
STAT: Ümraniye Belediye
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Kamil Çetin
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş (Dk. 78 Drole), İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Serdar Özbayraktar), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Cleyton), Rangelov
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu - Tolga Ünlü, Trtovac, Lokman Gör, Hakan Arslan, Scuk, Metin Yüksel (Dk. 90+1 Acka), Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 70 Taylan Antalyalı), Erhan Çelenk, Bekamenga (Dk. 8 Savage)
GOLLER: Dk. 61 Savage (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) - Dk. 81 Drole, Dk. 90 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Emircan Altıntaş, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan (Ümraniyespor) - Metin Yüksel, Trtovac, 90+4 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Ümraniyespor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.