Ümraniyespor - Akhisar Belediyespor: 1 - 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. hafta maçında Ümraniyespor'a konuk olan Akhisar Belediyespor, karşılaşmayı 2 - 1 kazandı.

Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan maçta Akhisar Belediyespor'un gollerini 18. dakikada Muğdat Çelik ve 69. dakikada Ricardo Vaz Te kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 24. dakikada Bulut Kaya'dan geldi. Bulut ayrıca, 59. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Akhisar Belediyespor bu galibiyetle puanını 5'e yükseltirken, Ümraniyespor 3 puanda kaldı.

İSTANBUL /