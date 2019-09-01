Ümraniyespor: 2 - İstanbulspor: 1
İSTANBUL / STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Baran Eraslan ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Fernandes, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Serkan Göksu,...
İSTANBUL /
STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Baran Eraslan
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Fernandes, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Serkan Göksu, Nouri (Dk. 80 Akabueze), Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Gomis), Emircan Altıntaş, Gimbert
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 64 Ali Aytemur), Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu, Cajic, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 61 İbrahim Halil Çolak), Onur Ergün, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Yunus Emre Yalçın)
GOLLER: Dk. 36 Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor), Dk. 72 Emircan Altıntaş (Penaltıdan), Dk. 90 5 Serkan Göksu (Ümraniyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 71 Wellington (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Dk. 18 Emircan Altıntaş, Dk. 75 Fernandes (Ümraniyespor), Dk. 42 Onur Ergün, Dk. 66 Muhammed Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz (Maç bittikten sonra) (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'in 3. hafta maçında Ümraniyespor, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:22
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:51
|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Burnley
|4
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Getafe
|3
|2
|14. Villarreal
|2
|1
|15. Granada
|2
|1
|16. Eibar
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0