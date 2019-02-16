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Ümraniyespor: 2 - Balıkesirspor Baltok: 0

İSTANBUL / STAT: Ümraniye Belediyesi HAKEMLER: Sinan Dereci, Furkan Ürün, Çetin Öncel ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk....

Ümraniyespor: 2 - Balıkesirspor Baltok: 0

İSTANBUL /

STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Sinan Dereci, Furkan Ürün, Çetin Öncel
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 65
Emircan Altıntaş), Madinda (Dk. 79 Recep Aydın), Dialiba (Dk. 46 Atabey Çiçek), Leandrinho
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Glumac, Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan, Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Furkan Çil), Mehmet Boztepe (Dk. 84 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 78 Otoo), Sedat Şahintürk, Beleck
GOLLER: Dk. 72 Leandrinho, Dk. 90 2 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 17 Glumac, Dk. 19 Kethevoama, Dk. 90 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), Dk. 53 Muhammed Gönülaçar, Dk. 54 Merthan Açıl, Dk. 70 Leandrinho, Dk. 77 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde Ümraniyespor, evinde Balıkesirspor Baltok'u 2-0 yendi.

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