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Ümraniyespor - 1461 Trabzon: 4 - 1

İSTANBUL,() STAT: Ümraniye Belediyesi HAKEMLER: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Vural Gül ÜMRANİYESPOR: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Birol Parlak, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar (Dk. 79 Serkan Göksu), Bulut Kaya, Bahadır...

Ümraniyespor - 1461 Trabzon: 4 - 1

İSTANBUL,()

STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Vural Gül
ÜMRANİYESPOR: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Birol Parlak, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar (Dk. 79 Serkan Göksu), Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen (Dk. 66 Leandrinho), Recep Aydın, Dialiba (Dk. 86 Timur Temeltaş), Atabey Çiçek
1461 TRABZON: Bahadır Han Güngördü, Arif Birşen, İsmail Karakaş, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Bekir Can Kara, Mert Kurt, Furkan Tütüncü, Yağızcan Erdem (Dk. 78 Batuhan Calap), Ahmet Eren (Dk. 83 Ferhat Katipoğlu), Doğukan Öksüz (Dk. 78 Burak Temir)
GOLLER: Dk. 45+1 Muhammed Gönülaçar, Dk. 53 Merthan Açıl, Dk. 78 Dialiba, Dk. 86 Leandrinho (Ümraniyespor), Dk. 48 Doğukan Öksüz (1461 Trabzon)
SARI KART: Dk. 29 Ahmet Eren (1461 Trabzon)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor, sahasında TFF 3'üncü Lig temsilcisi 1461 Trabzon'u 4-1 mağlup etti. 
Karşılaşmada Ümraniyespor'un gollerini Muhammed Gönülaçar, Merthan Açıl, Dialiba ve Leandrinho atarken, 1461 Trabzon'un tek golünü ise Doğukan Öksüz kaydetti. 
Maçın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık tarihinde Trabzon'da oynanacak.

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