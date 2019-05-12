Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma...
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...

Ümraniyespor: 1 - İstanbulspor: 3

İSTANBUL / STAT: Ümraniye Belediyesi HAKEMLER: Çağdaş Altay, Ali Uğurtan Demirtaş, Sefa Özcan ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Timur Temeltaş, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46...

Ümraniyespor: 1 - İstanbulspor: 3

İSTANBUL /

STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Ali Uğurtan Demirtaş, Sefa Özcan
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Timur Temeltaş, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Vasilogiannis), Emircan Altıntaş, Recep Aydın (Dk. 46 Serkan Göksu), Bahadır Taşdelen, Atabey Çiçek (Dk. 87 Fuat Bavuk)
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Etoga, Abdullah Balıkuv (Dk. 85 İbrahim Halil Çolak), Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 73 Bauque), Cajic (Dk. 90 Ali Aytemur), Ali Dere, İbrahim Yılmaz
GOLLER: Dk. 24 Cajic, Dk. 47 Eslem Öztürk, Dk. 84 Bauque (İstanbulspor), Dk. 47 Emircan Altıntaş (Penaltıdan) (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 63 Wellington (İstanbulspor), Dk. 86 Vasilogiannis (Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 yendi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328