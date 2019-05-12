Ümraniyespor: 1 - İstanbulspor: 3

İSTANBUL /
STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Ali Uğurtan Demirtaş, Sefa Özcan
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Timur Temeltaş, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Vasilogiannis), Emircan Altıntaş, Recep Aydın (Dk. 46 Serkan Göksu), Bahadır Taşdelen, Atabey Çiçek (Dk. 87 Fuat Bavuk)
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Etoga, Abdullah Balıkuv (Dk. 85 İbrahim Halil Çolak), Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 73 Bauque), Cajic (Dk. 90 Ali Aytemur), Ali Dere, İbrahim Yılmaz
GOLLER: Dk. 24 Cajic, Dk. 47 Eslem Öztürk, Dk. 84 Bauque (İstanbulspor), Dk. 47 Emircan Altıntaş (Penaltıdan) (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 63 Wellington (İstanbulspor), Dk. 86 Vasilogiannis (Ümraniyespor)
Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 yendi.