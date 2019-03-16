Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...

Ümraniyespor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 2

İSTANBUL / STAT: Ümraniye Belediyesi HAKEMLER: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Utku Tunavelioğlu ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür (Dk. 77 Metin Erol), Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Timur Temeltaş (Dk. 69...

Ümraniyespor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 2

İSTANBUL /

STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Utku Tunavelioğlu
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür (Dk. 77 Metin Erol), Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Timur Temeltaş (Dk. 69 Madinda), Muhammed Gönülaçar, Leandrinho (Dk. 61 Vasilogiannis), Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu, Segbefia, Gökhan Alsan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 90 1 Erhan Çelenk), Kerim Avcı (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Igor, Sow (Dk. 66 Poepon)
GOLLER: Dk. 31 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 45 ve 73 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Alaaddin Okumuş, Karahan Yasir Subaşı (Ümraniyespor), Uğur Arslan Kuru, Kerim Avcı, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1. Lig'in 26'ncı hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Ümraniyespor'u 2 - 1 mağlup etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328