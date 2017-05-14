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Ümraniyespor: 1 - Altınordu: 2

TFF 1. Lig'in 33. hafta maçında Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Stat: Ümraniye Belediyesi Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Metin, Mustafa Savranlar Ümraniyespor: Burak Öğür, Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar (Dk. 78 Emircan...

Ümraniyespor: 1 - Altınordu: 2

TFF 1. Lig'in 33. hafta maçında Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Metin, Mustafa Savranlar
Ümraniyespor: Burak Öğür, Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar (Dk. 78 Emircan Altıntaş), İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Otoo (Dk. 72 Abdullah Halman), Ömer Can Sokullu (Dk. 38 Bahadır Taşdelen), Ömer Tunç, Beleck, Merthan Açıl, Erol Yükseker
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu (Dk. 78 Alican Özfesli), Fatih Aktay (Dk. 80 Hasan Kabze), Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici (Dk. 90+5 Oğulcan Ülgün)
Goller: Dk. 19 Fatih Aktay, Dk. 90+3 Barış Alıcı (Altınordu), Dk. 44 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Mehmet Seyfettin Sedef, Dk. 88 Bahadır Taşdelen, Dk. 90+3 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 55 Arif Morkaya, Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+3 Barış Alıcı (Altınordu)

İSTANBUL /

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