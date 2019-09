Ümitlerden Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde 2'si altın, 4 madalya

Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nın son gününde 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Turnuvada milli sporcular Emre Kutalmış Ateşli ve Huri Korkut da Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, son gün erkeklerde 87 ve +87, kadınlarda ise 73 ve +73 kilolarda yapılan müsabakalarla sona erdi. Türkiye adına 8 taekwondocu tatamiye çıkarken, ay-yıldızlı taekwondocular 2 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

ALTIN MADALYANIN DİĞER ADI EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ

Erkekler +87 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli, finalde İspanya’dan Antonio Artal’ı 24-18 mağlup ederek altın madalya kazandı. Dünya ve Avrupa gençler şampiyonu unvanlı Emre Kutalmış Ateşli, 2018 yılından sonra ümitlerde bu başarısını tekrarlayarak üst üste 2’nci kez altın madalyayı boynuna geçirdi.

Kadınlar 73 kiloda Huri Korkut, finalde Rusya’dan Madina Gadziheva ile karşılaştı. Rakibini 4-2 mağlup eden Huri Korkut, Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu, 2018 yılında olduğu gibi bronz madalyanın sahibi olurken, +87 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz bir diğer bronz madalya kazanan sporcumuz oldu.

TOPLAMDA 12 MADALYA

Şampiyonanın ilk 3 gününde 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, son gün elde ettiği madalyalarla Avrupa Şampiyonası’nı 3’ü altın, 4’ü gümüş ve 5’i bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamladı. Türkiye, bu sonuçlara erkek takım, kadın takım ve genel sıralamada Avrupa 2’ncisi oldu.

Türkiye şampiyonada erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat, +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, kadınlar 73 kiloda Huri Korkut ile altın; 46 kiloda Fatma Keleş, 49 kiloda Havva Nur Çoban, 62 kiloda İkra Kayır, erkekler 58 kiloda Mahmut Küskü ile gümüş; 68 kiloda Hakan Reçber, 80 kiloda Hüseyin Kartal, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu +87 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz ve kadınlar 57 kiloda Gülsüm Gültekin ile bronz madalya kazandı.

BAŞKAN ŞAHİN’DEN KUTLAMA

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, şampiyonaya 2’si altın 4 madalya ile kapanış yapan milli takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, “Şampiyonanın son gününde ülkemize 2 Avrupa şampiyonluğu daha hediye ediyoruz. Bu yaş grubunda altın madalyalara ambargo koyan Emre Kutalmış Ateşli’yi performansını devam ettirdiği için kutluyorum. Ülkemize altın madalya sevinci yaşatan Huri Korkut ve bronz madalya elde eden sporcularımızı da tebrik ediyorum. Genel sıralamada kürsü geleneğimizi bozmadık. Türk taekwondosu her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.