Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar barış ve dostluk için oynadı
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar...
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En az beş ölü
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En...
BİLAL ERDOĞAN: DÜNYAYI 8 MİLYAR İNSANA YETEMEYECEK ŞEKİLDE KULLANIYORUZ
İbn Sina Üniversitesi Mütevelli Heyet...

Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda Türkiye'den 4 madalya

Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi  ANKARA,() - Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarının son gününde 57 kiloda Özlem Yıldız ve +70 kiloda Hilal Öztük altın madalya kazanırken, 63 kiloda Habibe Afyonlu ise bronz madalyanın sahibi...

Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda Türkiye'den 4 madalya

Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi 

ANKARA,() - Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarının son gününde 57 kiloda Özlem Yıldız ve +70 kiloda Hilal Öztük altın madalya kazanırken, 63 kiloda Habibe Afyonlu ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın son gününde Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya elde etti. Milliler toplamda 2 altın, 2 bronz madalya ile ülke sıralamasında 3'üncü basamakta yer aldı.
57 kiloda Özlem Yıldız final müsabakalarına kadar sırasıyla Alman, İtalyan, Rus, Romen, Avusturyalı rakiplerini ipponla mağlup etti. Özlem, final müsabakasında ise Rusyalı Galitskaia'yı waza-ari puanıyla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 
+70 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Hilal Öztürk, Alman, Fransız ve Hollandalı rakiplerini ipponla mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında da Brezilyalı Santos karşısında ippon üstünlüğü kuran Hilal, birincilik kürsüsüne çıktı.  
63 kiloda Habibe Afyonlu da ilk turu bay geçti. Alman ve Avusturyalı rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Afyonlu, bu turda Belçikalı rakibine mağlup olarak repesaja kaldı. Sırasıyla İngiliz ve Brezilyalı rakiplerini yenerek bronz madalya maçı için hak kazanan Habibe, bronz madalya maçında Rus Guzun ile karşılaştı ve maçı ipponla kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu. 
VETERANLAR TÜRKİYE JUDO ŞAMPİYONASI SONA ERDİ 
Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Çaykur Rize oldu.  Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara Sor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 8'i kadın toplam 110 veteran judoka tatamide mücadele etti. Ferdi müsabakaların ardından yapılan takım karşılaşmalarında ilk sırayı Çaykur Rize, ikinciliği İstanbul, üçüncülüğü Ankara ve Sakarya bölgesi karmaları elde etti. Sıkletlerinde dereceye giren judokalara ödülleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Federasyon eski başkanı Fatih Uysal, federasyon başkanı Sezer Huysuz ve teknik asbaşkan Levent Murat Şahin tarafından verildi. 

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328