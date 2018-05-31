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Ümitler Balkan Şampiyonası Bihaç'ta yapılacak

İSTANBUL,() Bosna Hersek'in Bihaç kentinde 1-3 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Ümitler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi, kadınlarda 11, erkeklerde 8 judoka ile temsil edecek. Ümitler Balkan Şampiyonası, 1 - 3 Haziran 2018...

Ümitler Balkan Şampiyonası Bihaç'ta yapılacak

İSTANBUL,()

Bosna Hersek'in Bihaç kentinde 1-3 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Ümitler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi, kadınlarda 11, erkeklerde 8 judoka ile temsil edecek.
Ümitler Balkan Şampiyonası, 1 - 3 Haziran 2018 tarihleri arasında Bosna Hersek'in Bihaç kentinde yapılacak. Türkiye'yi bu şampiyonada 11 kadın ve 8 erkek judoka temsil edecek. Milliler, bugün İstanbul'dan karayoluyla Bosna Hersek'e hareket etti.
Ay-yıldızlı judogilerle ülkemizi tatamide temsil edecek judokalarımız şu isimlerden oluştu:
KADINLAR: D. Sevgi Süren, Ceren Kanyılmaz (40), Aslı Turan, Hanife Özcan (44), Aleyna Adak (48), Ayşenur Budak (52), Özlem Yıldız, Sıla Korkmaz (57), Şeydanur AYDIN, Kübra Konuk (63), Hilal Öztürk ( +70).
ERKEKLER: Fırat Çekim (50), Abdülaziz Kara (55), Enes Uysal (60), Niyazi Gökcen (66), Abidin Karabulut (73), Cem Ata Demirtaş (81), Abdullah Solakoğlu (90), Çağrı Doğan (+90).

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