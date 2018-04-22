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Ümitler Avrupa Kupası'nın son gününde 5 beşincilik

İSTANBUL,() Teblice'de düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nın ikinci gününde milli judokalar Dilay Tekin, Habibe Afyonlu, Ayten Mediha Yeksan, Merve Topoğlu ve Mine Kalander sıkletlerinde beşinci oldu. Ümit milli kadın judokalar Çekya'nın...

Ümitler Avrupa Kupası'nın son gününde 5 beşincilik

İSTANBUL,()

Teblice'de düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nın ikinci gününde milli judokalar Dilay Tekin, Habibe Afyonlu, Ayten Mediha Yeksan, Merve Topoğlu ve Mine Kalander sıkletlerinde beşinci oldu.
Ümit milli kadın judokalar Çekya'nın Teblice kentinde yapılan Avrupa Kupası'nın son gününde beş beşincilik elde etti. Kadınlar ülke sıralamasında birer altın, gümüş ve bronz madalya ile sıralamada dördüncü oldu. Judokalarımızdan son gün tatamiye çıkan 57 kiloda Habibe Afyonlu ve Dilay Tekin, 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan, 70 kiloda Merve Topoğlu ve +70 kiloda Mine Kalender bronz madalya mücadelelerinde rakiplerine üstünlük sağlayamadı ve beşincilikte kaldı.

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