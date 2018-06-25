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Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası başlıyor

İSTANBUL,() Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde 28 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 20 sporcu temsil edecek.  Judokaların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek...

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası başlıyor

İSTANBUL,()

Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde 28 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 20 sporcu temsil edecek. 
Judokaların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek iyi dereceler alacaklarına inandığını söyleyen Başkan Huysuz, "Bugüne kadar yaptığınız çalışma ve antrenmanların karşılığını almak için rakiplerinizle kıyasıya mücadele edeceğinize ve madalyalar kazanacağınıza inanıyoruz. Bunun için sizlere her türlü çalışma ortamını sağladık. Artık bunun karşılığını hem bireysel hem de ülkeniz adına taçlandırma zamanınız geldi. Sizler emeğinizin karşılığını alarak bizleri mutlu edeceğinize bir kez daha inanıyor ve başarılar diliyorum" dedi.
42 ülkeden 203'ü kadın olmak üzere toplam 256 judocunun mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil edecek judokalar şöyle:
KADINLAR: Müberra Güneş (40), Merve Azak (44), Buketnur Karabulut (48), Eda Karademir (52), Hasret Bozkurt, Dilay Tekin (57), Habiebe Afyonlu, Aytek Yeksan (63), Hilal Öztürk, Mine Kalender (+70).
ERKEKLER: Emirhan Karahan, Muhammed Demirel (50), Ejder Toktay, Berat Bahadır (55), Salih Yıldız, Enes Uysal (60), Umalt Demirel (66), Ahmet Çuhadar 81), Fatih Acet (90), Ö.Kemal Aydın (+90).

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