Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda geri sayım başladı

İSTANBUL,() - Avrupa Judo Birliği'nin faaliyet takviminde yer alan Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) Judo müsabakaları 2-3 Mart tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak. 26'ncı düzenlenecek müsabakalarda şuana kadar 19 ülkeden 171'i kadın olmak üzere toplam 467 judoka kayıt yaptırdı. Türk judosunun kurucuları arasında yer alan Nazım Canca adına yapılan ve Kemer Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek kupa karşılaşmalarının programı şöyle:

2 MART CUMARTESİ

Kadınlar: 40, 44, 48 ve 52 kg, Erkekler: 50, 55, 60 ve 66 kg.

3 MART PAZAR

Kadınlar: 57, 63, 70 ve +70 kg, Erkekler: 73, 81, 90 ve +90 kg.

FOTOĞRAFLI