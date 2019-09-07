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Ümit taekwondoculardan 2 madalya daha
Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın...
SPOR 07.09.2019, 17:29
Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın üçüncü gününde erkeklerde 74 ve 80, kadınlarda ise 62 ve 67 kilolarda kilolarda müsabakalar yapılırken; 8 Türk taekwondocu tatamiye çıktı. Türkiye, günü 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar 62 kiloda İkra Kayır gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal bronz madalya elde etti. Şampiyonanın ilk iki gününde 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, üçüncü gün sonunda 1'i altın 4'ü gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 8 madalyaya ulaştı.
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, şampiyonanın üçüncü gününde madalya kazanan İkra Kayır ve Hüseyin Kartal'ı kutladı. Başkan Şahin, "Şampiyonanın üçüncü gününde 2 madalya daha kazanarak madalya sayımızı 8'e yükselttik. Kazanılan madalyada emeği geçen herkesi kutluyorum. Şampiyonanın son gününde mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Şampiyonayı en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum" dedi.
Şampiyonanın son gününde erkeklerde 87 ve +87, kadınlarda ise 73 ve +73 kilolarda müsabakalar yapılacak ve 8 Türk taekwondocu madalya mücadelesi verecek.
Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın üçüncü gününde erkeklerde 74 ve 80, kadınlarda ise 62 ve 67 kilolarda kilolarda müsabakalar yapılırken; 8 Türk taekwondocu tatamiye çıktı. Türkiye, günü 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar 62 kiloda İkra Kayır gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal bronz madalya elde etti. Şampiyonanın ilk iki gününde 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, üçüncü gün sonunda 1'i altın 4'ü gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 8 madalyaya ulaştı.
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, şampiyonanın üçüncü gününde madalya kazanan İkra Kayır ve Hüseyin Kartal'ı kutladı. Başkan Şahin, "Şampiyonanın üçüncü gününde 2 madalya daha kazanarak madalya sayımızı 8'e yükselttik. Kazanılan madalyada emeği geçen herkesi kutluyorum. Şampiyonanın son gününde mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Şampiyonayı en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum" dedi.
Şampiyonanın son gününde erkeklerde 87 ve +87, kadınlarda ise 73 ve +73 kilolarda müsabakalar yapılacak ve 8 Türk taekwondocu madalya mücadelesi verecek.
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