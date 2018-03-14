Ümit Özat’tan Beşiktaş maçı öncesi şok edici açıklamalar geldi!

Süper Lig 25 hafta karşılaşmalarında Gençlerbirliği Beşiktaş’a konuk oldu ve maçı 1-0 kaybetti. Siyah beyazlıların golünü 53’üncü dakika da Talisca keydetti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’ın maç öncesinde yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Daha önce oynadıkları Beşiktaş maçlarının ardından kendisine yöneltilen tepkilerin sorulması üzerine, “Kişilerle sorun yaşamam demek o camia ile sorun yaşadığım anlamına gelmez. Kötü sözler sahibine aittir” dedi.

“Beşiktaş eksik oyuncularının yerini dolduracak kadroya sahip”

“Geçen hafta Alanyaspor karşısında ammadığımız bir mağlubiyet aldık. Takımlarda ki hoca değişiklikleri öoğunlukla olumlu sonuçlar verir. Geçen haftada böyle oldu. En yakın rakibimizin 5 puan önündeyiz. Amacımız bu farklı korumak veya artırmaktır. Beşiktaş’ın bugünkü eksiklerinin yerini doldurabilecek kadar kadrosu var. Sezon başında kurulan kadroların amacı bu. Quaresma olmazsa Lens olur. Onların eksikleri bizi ilgilendirmiyor. Bizim için önemli olan sahada bizim ne yaptığımızdır. Geçen hafta son iki ayın en kötü oyununu oynadık.”

“ Bizim bu takımı nereden aldığım belli ”

“Kavgalı olduğumuz isimler başka takımların başlarına geldiklerinde tekrar karşılaşacağızdır. Biz bu takımla geçen sezon son on sezonun en iyi derecesini kazandık. Ligi 8’inci sırada tamamladık. Ama hala başarılı bulunmadık. Takımla üç hafta kötü bir gidişat sergiledik ve değişikliğe gidildi. Sonra tekrar görev almam istendi ve ne para nede prim konuştuk. Geldiğimizde takım 8 puan toplayabilmiş ve son sıradaydı. 10 maçlık bir yenilmezlik serisi elde ettik ve buralara kadar geldik. Bizim bu takımı nereden aldığım belli” ifadelerini kullandı. Spor dünyasındaki en güncel haberleri ver maçlara açılan en yüksek oranlarıen iyi canlı bahis sitesi trbet vesaraycasino siteleri üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.