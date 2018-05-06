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Ümit Özat görevinden ayrıldığını açıkladı

Özat, kulüp binasında yönetim ile görüşüyor Ercan ATA - ANKARA,() Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, görevinden ayrılacağını açıkladı. Özat, kulüp binasında Gençlerbirliği yöneticileriyle görüşüyor. Spor Toto...

Ümit Özat görevinden ayrıldığını açıkladı

Özat, kulüp binasında yönetim ile görüşüyor

Ercan ATA - ANKARA,()

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, görevinden ayrılacağını açıkladı. Özat, kulüp binasında Gençlerbirliği yöneticileriyle görüşüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu.
Verdikleri yarım pozisyon sonucu yedikleri golle mağlup olduklarını dile getiren Özat, "Öncelikle sorumluluk benim. 2'nci hafta istifa diye bağıranlar ya da yönetimin içindeki hainlik fitilini ateşleyenlerin suçu varsın olmasın. Evet yetiştiğim yuvaya 3'üncü haftada gönderildikten sonra karşılık beklemeden dönmek suçsa evet benim suçum. Gece gündüz kulüpte kalmaksa evet benim suçum. ancak şunu söylemek isterim ki Gençlerbirliği'nden Ankaragücü'ne Ankaragücü'nden de Gençlerbirliği'ne dost olmaz. Bizim taraftar bunu idrak edemedi" dedi.
Taraftarın daha önce de kendisine küfür ettiğini ifade eden Özat, "Bugün de böyle yaptılar. normal. Hiç kimsenin suçu yok, ben suçluyum. Bu takım üzerinden geçinmeye çalışanlar Ankaragücü'ne çeviriyorlar burayı da. Düşen takımlar geri çıkıyor önemli olan arıyla namusuyla çalışmak" ifadelerini kullandı.
"Gençlerbirliği de düştüğü gibi çıkmasını bilir" ifadesini kullanan Özat, şunları söyledi:
"Önemli olan ar namus şerefle hizmet edebilmek. Bu kulüpte bir adam var kamera kayıtları var odasında darbuka çalıyor. Yıllardır bu kulübün içindeler. Bu adamın transferde yaptığı yolsuzluğa dair bant kayıtları var. Başkan adayından aylık para alan internet yazarları var. Gençlerbirliği umarım düşmez. Arımla namusumla şerefimle çalıştım. Bugün de yoluma bakacağım, evime gideceğim. Yanımızda olanlara teşekkür ederim." 
HAMZAOĞLU: "GOL ATANA KADAR POZİSYON ÜRETEMEDİK"
Hamza Hamzaoğlu ise hafta içinde rakibin oyunu üzerine çok çalıştıklarını belirterek, 'Baskı kuracaklarını biliyorduk durumları gereği mutlak galibiyet için maça çıkacaklardı. Oyunun temposuna ayak uydurup kontrataklarla gol bulmaya çalıştık gol de böyle geldi" dedi.
Gol atana kadar fazla pozisyon üretemediklerini dile getiren Hamzaoğlu, şunları söyledi:
"Golden sonra oyunu dengeledik. Oyuncularıma sahada diri kaldıkları için ve mücadele ettikleri için teşekkür ederim. Matematiksel olarak henüz netleşmedi ama aldığımız bu üç puanla kafamız daha rahat."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ümit Özat'ın açıklamaları
- Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

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