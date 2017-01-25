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Ümit Millilerin, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri yarın belli olacak

Ümit Millilerin, rakipleri yarın belli olacak Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2019 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri yarın belli olacak. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde 26 Ocak Perşembe günü TSİ...

Ümit Millilerin, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri yarın belli olacak

Ümit Millilerin, rakipleri yarın belli olacak

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2019 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri yarın belli olacak. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde 26 Ocak Perşembe günü TSİ 11.00'de gerçekleştirilecek kuraya Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan ve idari sorumlu Can Günal katılacak.

54 takımın 9 grupta 6'şarlı mücadele edeceği 2019 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonunda grup liderleri, finallere katılmaya hak kazanacak. Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşerek 12-20 Kasım 2018'de Play-Off oynayacak. Çift maç eliminasyon sistemiyle oynanacak Play-Off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek. Ev sahibi İtalya ise 12 takımla düzenlenecek finallere direkt olarak katılacak.

İstanbul-

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