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Ümit milliler, çeyrek finale yükseldi

İSTANBUL () - İsrail'de düzenlenen U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Onuralp Bitim'in son saniyelerde bulduğu üç sayılık isabet ile maçı 82-80 kazanan Türkiye, çeyrek finale...

Ümit milliler, çeyrek finale yükseldi

İSTANBUL () - İsrail'de düzenlenen U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Onuralp Bitim'in son saniyelerde bulduğu üç sayılık isabet ile maçı 82-80 kazanan Türkiye, çeyrek finale yükseldi. 
Shalom Zysman Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 43-39 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyan İtalya, bu periyodu 67-56 önde geçti. Son çeyrekte hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Ümit Milli Takım, Onuralp Bitim'in maçın bitimine 7.7 saniye kala bulduğu üç sayılık isabetle maçı 82-80 kazanmayı başardı. Onuralp Bitim ürettiği 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Şehmus Hazer de 19 sayıyla oynadı. 
Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, İspanya - Slovenya eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final mücadelesi, yarın oynanacak.

(FOTOĞRAFLI)

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