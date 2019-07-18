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Ümit Milliler, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

Türkiye - İspanya: 69 - 70 İSTANBUL, () - FIBA Ümitler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İspanya'ya 70-69 mağlup olan, Türkiye turnuvaya veda etti.  İsrail'de düzenlenen FIBA Ümitler Avrupa Basketbol Şampiyonası...

Ümit Milliler, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

Türkiye - İspanya: 69 - 70

İSTANBUL, () - FIBA Ümitler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İspanya'ya 70-69 mağlup olan, Türkiye turnuvaya veda etti. 
İsrail'de düzenlenen FIBA Ümitler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, İspanya ile karşı karşıya geldi. Shlomo Group Arena'da oynanan karşılaşmasının ilk yarısını İspanya, 36-33 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte rakibine sadece 11 sayı şansı veren Ümit Milliller, final periyoduna 52-47 önde girdi. Son çeyrekte de maçtan kopmayan Ümit Milliler, Muhaymin Mustafa'nın bitime 1.2 saniye kala kullandığı iki serbest atıştan birini kaçırmasıyla maçı 70-69 kaybetti ve yarı finale yükselme şansını yitirdi. Türkiye'de Şehmus Hazer'in 16, Yiğitcan Saybir ve Ragıp Berke Atar'ın da 15'er sayısı mağlubiyeti engelleyeme yetmedi.
Ümit Milliler, 5'incilik - 8'incilik mücadelesinde Cumartesi günü Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

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