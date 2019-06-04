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Ümit Milli Takım bayramlaştı

İSTANBUL () - Türkiye Ümit Milli Takımı, bugünkü antrenman öncesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaştı. Ümit milliler, 7 Haziran Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının...

Ümit Milli Takım bayramlaştı

İSTANBUL () - Türkiye Ümit Milli Takımı, bugünkü antrenman öncesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaştı.
Ümit milliler, 7 Haziran Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan ümit millilerin antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenmanda milli futbolcular iki bölüm halinde top kapma çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

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